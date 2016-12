Drohungen im Netz: Polizeischutz für Schüttorfer

Schüttorf.sb Ein türkischstämmiger Schüttorfer hat festgestellt: Auf seinem Facebook-Account befanden sich in seinem Namen und mit seinem Bild in türkischer Sprache abgefasste Informationen, die die Angehörigen der Opfer der Terroranschläge von Istanbul zutiefst beleidigen. „Die Meldungen hatten in den sozialen Netzwerken in den letzten Stunden für verstärkte Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt“, berichtete die Polizei am späten Montagabend. Innerhalb weniger Stunden sei es zu Tausenden von zum Teil beleidigenden und bedrohenden Kommentaren auf dem Facebook-Account des Mannes aus Schüttorf gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei stammen diese Informationen „offensichtlich nicht von dem Mann selbst und wurden vermutlich von fremden Personen dort eingestellt, die den Account gehackt haben“. Der Mann stehe daher mittlerweile unter Polizeischutz. „IT-Experten der Polizei haben die Ermittlungen zum Verursacher der Informationen aufgenommen und sicherten erste Spuren“, teilte ein Polizeisprecher am späten Abend mit.