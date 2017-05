Duo schmuggelt Drogen im Wert von 72.000 Euro

Bad Bentheim.gn Das Auto mit den beiden 25 Jahre alten Männern war gegen 12.30 Uhr auf der A 30 von einer Streife der Bundespolizei festgestellt und auf dem Autobahnparkplatz „Waldseite Süd“ angehalten worden. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten sofort ein Beutel mit verschiedenen Drogen sowie typischen Betäubungsmittel-Utensilien, darunter eine Feinwaage, in die Hände. Die Beamten entdeckten weitere gut versteckte Beutel mit erheblichen Mengen an Rauschgift. Insgesamt fanden sie rund 970 Gramm Ecstasy-Tabletten, 5140 Gramm Amphetamin sowie rund 9 Gramm Crystal Meth.

Die beiden 25-jährigen Männer wurden beide vorläufig festgenommen und zusammen mit dem Rauschgift an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen „Straßenhandelspreis“ von etwa 72.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden der 25-jährige deutsche Fahrer und sein 25-jähriger polnischer Beifahrer am Sonntagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Drogenschmuggler. Sie sind nun in der nächsten Justizvollzugsanstalt. Die abschließenden Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Nordhorn.