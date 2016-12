Dutzende nehmen bei Trauerfeier Abschied von Zsa Zsa Gabor

Beverly Hills.dpa Dutzende Menschen haben bei einer Trauerfeier in Beverly Hills Abschied von der Schauspielerin und Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor genommen. „Lebewohl meine Liebe“ stand auf einem Foto Gabors neben weißen Rosen in der Church of the Good Shepherd, als Pater Ed Benioff den katholischen Gottesdienst leitete. Die im früheren Österreich-Ungarn geborene Berühmtheit, die weniger für ihre Filme als für ihre Ehen mit reichen Männern bekannt war, war am 18. Dezember im Alter von 99 Jahren gestoben.