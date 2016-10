EC Nordhorn startet in Hamburg in die Saison

Karte

Nordhorn. Der Eishockey-Club Nordhorn (ECN) startet am Sonnabend mit einem Auswärtsspiel bei der 1b-Vertretung des Hamburger SV in die neue Saison. Der Verbandsliga-Aufsteiger muss um 18 Uhr im Stellinger Eisstadion antreten. „Die Jungs brennen auf das erste Spiel“, berichtet ECN-Trainer Heiko Niere, der mit seiner Mannschaft vier Wochen Vorbereitungszeit hatte auf die neue Spielzeit. Während dieser Zeit absolvierten die Nordhorner auch zwei Testspiele – auswärts beim West-Regionalligisten Soester EG (3:9) und daheim gegen den Bezirksligisten ESV Bergkamen (10:6). Trainer Niere muss im ersten Auswärtsspiel auf Keeper Marek Hanisz verzichten (privat verhindert). Das Torhüter-Gespann werden Maik Holzke und Marcel Zinke bilden. Der Nordhorner Coach kennt zwar den Hamburger Trainer Dariusz Kania, ansonsten liegen Niere aber kaum Informationen über den ersten Gegner in der Verbandsliga vor. Fest steht: Die Hamburger Zweitvertretung ist mit einer 4:8-Niederlage beim Rostocker EC „Freibeuter“ in die Saison gestartet, auf die im zweiten Spiel ein 6:3-Erfolg gegen die Celler „Oilers“ folgte.