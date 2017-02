ECN: Die letzte Reise auf dem Weg zum Titel

Nordhorn . Die letzte Auswärtstour auf dem Weg zur Meisterschaft in der Eishockey-Verbandsliga steht am Sonnabend für den EC Nordhorn an – und zum Spiel bei den „Tigers“ des TuS Harsefeld wird die Mannschaft von vielen ihrer treuen Fans begleitet: Ein Fanbus macht sich ebenfalls auf den Weg in den Landkreis Stade. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr.

Der kuriose Spielplan der fünfthöchsten deutschen Spielklasse beschert dem ECN bereits einen Monat vor dem Saisonende das letzte Auswärtsspiel – und dies nach einer weiteren langen Spielpause. Für die Truppe von Trainer Heiko Niere wird es drei Wochen nach dem eindrucksvollen 16:1-Kantersieg beim Hamburger SV 1b in Harsefeld darauf ankommen, schnell wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Mitte November bereiteten die heimischen „Tigers“ den Nordhornern große Schwierigkeiten, nur mit Mühe gewann der ECN mit 6:4. Harsefeld belegt mit ordentlichen fünf Siegen aus zehn Saisonspielen aktuell den vierten Tabellenplatz.

Nach dem Gastspiel in Harsefeld tritt der designierte Verbandsliga-Meister, der rechnerisch noch fünf Punkte zum sicheren Titelgewinn benötigt, noch vier Mal an einem Sonntag um 18 Uhr vor heimischem Publikum an; Gegner sind die Crocodiles Hamburg 1b (19. Feb.), der Hamburger SV 1b (26. Feb.), die Celler „Oilers“ (5. März) und die Rostocker „Freibeuter“ (19. März).