ECN: Generalprobe vor heimischem Publikum

Nordhorn. Ohne die beiden starken Nachwuchsspieler Jonas Cremers und Lars Schellerhoff, dafür aber mit dem weißrussischen Zugang Mikhail Berezhnoy bestreitet Eishockey-Verbandsligist EC Nordhorn am Freitagabend (20 Uhr) in der Eissporthalle sein Vorbereitungsspiel gegen den ESV Bergkamen. Es ist der erste Auftritt des Teams von Trainer Heiko Niere seit ziemlich genau sieben Monaten: Am 13. März hatte der ECN vor den eigenen Fans nach einem Kantersieg gegen Adendorf die Meisterschaft in der Landesliga gefeiert.

Seit mehreren Wochen bereiten sich die Nordhorner auf die Saison in der neu gegründeten niedersächsischen Verbandsliga vor – teilweise auch mit Trainingseinheiten auf Inlineskates. Zwei, die besonders gut auch auf Rollen unterwegs sind, sind die beiden für den ECN spielenden Ahauser Jonas Cremers und Lars Schellerhoff. Beide spielen vor allem in der eisfreien Zeit Inlinehockey bei den Ahauser „Maidy Dogs“ – und zählen zum Stamm der deutschen Junioren-Nationalmannschaft, die ab Sonnabend im kroatischen Kastav um die U 19-Europameisterschaft spielt. Deshalb fehlen die beiden Talente im Test gegen den westfälischen Bezirksligisten.

Darüber hinaus hat Trainer Niere im zweiten Vorbereitungsspiel nach dem 3:9 beim West-Regionalligisten Soester EG aber seinen kompletten Kader zur Verfügung. Das heißt, die Zugänge Mikhail Berezhnoy und Alexander Paul (bislang EC Paderborn) bestreiten ihre Heimpremiere für den Nordhorner Klub. Vor allem auf den 25 Jahre alten Weißrussen Berezhnoy kann sich das Publikum freuen: „Mikhail hat zwar zwei Jahre wenig gespielt. Aber man sieht ihm an, dass er eine gute Eishockey-Schule genossen hat. Er ist eine richtige Verstärkung“, sagt Heiko Niere. Von 2008 bis 2012 hatte Berezhnoy für Metalurg Zhlobin in der 2. Liga seines Heimatlandes gespielt, eine Saison lief er auch für Minskie Zubry in der osteuropäischen Junioren-Liga MHL auf. Als 18-Jähriger trainierte er während eines zweimonatigen Aufenthalts in der Grafschaft schon beim Nordhorner Klub mit, jetzt hat er hier eine Arbeit aufgenommen und sich bei Niere als Spieler angeboten. „Er benötigt etwas Spielpraxis, aber es kommt schon von Training zu Training mehr“, sagt der Coach.

Darum geht es am Freitagabend auch für die ganze Mannschaft: Matchpraxis sammeln und eine Woche vor dem ersten Punktspiel beim Hamburger SV 1b (Sbd., 22. Oktober) in den Rhythmus kommen. „Ich möchte, dass die Sturmreihen das Spiel gegen Bergkamen nutzen, sich zu finden und einzuspielen.“ Einzelne Spielsituationen wie das Überzahl-, aber auch das Unterzahlspiel, die Niere vor zwei Wochen gegen Soest nicht zufriedenstellten, sollen heute besser klappen. „Da haben wir zuletzt vermehrt trainiert“, sagt er.