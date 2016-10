ECN besiegt Bergkamen im Testspiel mit 10:6

howNordhorn. Sie benötigten etwas Anlaufzeit, am Ende feierte der EC Nordhorn aber einen klaren Sieg im Testspiel gegen den ESV Bergkamen: Der Eishockey-Verbandsligist setzte sich am Freitagabend vor knapp 300 Zuschauern in der Eissporthalle mit 10:6 (1:2, 3:3, 6:1) durch. Dabei hatten die Nordhorner gegen den westfälischen Bezirksligisten Mitte des zweiten Drittels schon mit 1:4 zurückgelegen. „Es fing nicht gut an, aber dann haben wir mehr Druck entwickeln können“, war Trainer Heiko Niere weitgehend zufrieden.

Für ein Testspiel war viel Feuer drin. ECN-Zugang Anton Gluchich musste wegen eines Stockschlags vorzeitig unter die Dusche, unmittelbar vor dem Ende des zweiten Drittels lieferten sich JJ Kalarwarny und der Bergkamener Joshua Meyer eine kleine Rangelei. Gespielt wurde aber auch noch – und das zunächst vor allem von den mit nur zehn Feldspielern angetretenen Gästen. Die Bergkamener 1:0-Führung glich Patrick Kaminski noch aus, danach aber zogen die Gäste auf 4:1 davon. Gegen einen kräftemäßig nachlassenden Gegner drehten die Nordhorner dann aber immer mehr auf: Zugang Alexander Paul schoss das 2:4, danach traf der neue ECN-Kapitän Alex Zimbelmann drei Mal in Folge. Dennis Tiesmeier besorgte die mittlerweile verdiente Führung, die Bergkamen noch einmal zum 6:6 ausgleichen konnte. Danach spielte aber nur noch der EC Nordhorn. Und auch der zweite externe Zugang kam noch zu seinem Premierentor. Mikhail Bereshnoy, der seine Qualitäten in mehreren Szenen andeutete, traf zum zwischenzeitlichen 9:6. Weitere Torschützen im dritten Drittel waren Adrian Matula (2) und Rückkehrer Sami Chehade, dem Teamkollege Christian Synowiec gleich Mal den Puck sicherte.