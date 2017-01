Ehrenamtliche dürfen weiter Kuchen verkaufen

Schüttorf. Für Aufregung hat in dieser Woche die EU-Richtlinie zur Kennzeichnung von Lebensmitteln aus dem Jahr 2014 im Internet gesorgt. Ehrenamtliche aus Schüttorf befürchteten, dass sie nun nicht mehr selbst gebackenen Kuchen auf Festen oder für wohltätige Zwecke verkaufen könnten. Schließlich sei es für Freiwillige nicht machbar, die Lebensmittel EU-konform mit allen Allergenen und Zusatzstoffen zu kennzeichnen, hieß es bei Facebook. Eine Welle der Empörung machte sich in dem sozialen Netzwerk, aber auch vereinsintern beim FC Schüttorf 09 breit. Dabei dürfen Ehrenamtler ausdrücklich Lebensmitteln verkaufen, ist in der EU-Richtlinie vermerkt. Das bestätigte auch das Grafschafter Veterinäramt auf GN-Nachfrage.

Hintergrund der Irritation ist offenbar eine Kontrolle des Grafschafter Veterinäramtes bei der Gaststätte im Sportpark des FC Schüttorf 09. Die Sportkneipe mit Schanklizenz gilt beim Landkreis als Lebensmittelunternehmer und muss daher Zusatzstoffe und Allergene kennzeichnen. Darüber wurde der Schüttorfer Sportverein informiert, sagte der Vorsitzende Hannes Kerkhoff den GN. Er wollte das Thema in der nächsten Vorstandssitzung Ende Januar besprechen. Doch die sozialen Netzwerke waren schneller. Wut, Empörung und Verunsicherung machten sich breit.

Den Grund für diese Reaktionen sieht das Veterinäramt in der fehlenden Unterscheidung: „Bei der Diskussion wird beim FC Schüttorf 09, als Betreiber des Vereinsheimes, nicht zwischen der Tätigkeit der Schankwirtschaft und den Veranstaltungen des Vereins außerhalb dieser Tätigkeit unterschieden“, teilte das Amt den GN schriftlich mit.

Auf GN-Nachfrage machte das Veterinäramt noch einmal deutlich: „Bei gelegentlichen Veranstaltungen – wie Schulfesten, Vereinsfesten, Sportturnieren, Tag der offenen Tür, Gemeindefesten oder Stadtfesten – in der Grafschaft Bentheim finden die lebensmittelrechtlichen Vorschriften keine Anwendung.“ Es gelte lediglich das geltende Gesetz, dass keine Lebensmittel, die nicht sicher sind, in den Verkehr gebracht werden dürfen. „Lebensmittel gelten als nicht sicher, wenn davon auszugehen ist, dass sie gesundheitsschädlich oder für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet sind. Beispielhaft ist hier die Einhaltung der Kühlkette zu nennen“, erklärt das Veterinäramt. Ehrenamtliche – nicht nur des FC Schüttorf 09 – können also beruhigt sein. Sie dürfen auch weiterhin Kuchen und andere Lebensmittel auf Festen verkaufen.