Eichenprozessionsspinner befallen Baum an Schule

Nordhorn. Die dünnen weißen Härchen der kleinen Raupen haben es in sich. Kommt man den Eichenprozessionsspinnern zu Nahe, dann kann das unangenehme Folgen haben. Auf der Haut lösen die Haare starke Reizungen aus, die bis zu zwei Wochen andauern können. „Die Raupen verlieren aber auch Haare, sodass diese auf dem Boden liegen oder durch die Luft fliegen können. Deshalb sollte man die Nähe zu befallenen Bäumen vermeiden“, erklärt Henrik Eickelkamp von der Stadt Nordhorn.

Zum wiederholten Male ist mindestens ein Baum in einem Wäldchen an der Grundschule Südblanke von den Raupen befallen. Die Stadt Nordhorn will die Tiere von einer Fachfirma beseitigen lassen. Das geht allerdings erst, wenn die Raupen ein Nest gebildet haben. „Sonst können nicht alle Eichenprozessionsspinner beseitigt werden“, erläutert Eickelkamp.

Da sich die Raupen in unmittelbarer Nähe der Grundschule ausbreiten, sind die Lehrer informiert worden. Entsprechende Warnhinweise werden noch aufgestellt. Die Stadt Nordhorn bittet darum, befallene Bäume zu melden. Wenn die Bäume auf einem privaten Grundstück stehen, muss der Eigentümer dafür sorgen, dass die Raupen entfernt werden. Weitere Informationen gibt es auf www.nordhorn.de.