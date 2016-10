Ein 0:0 sorgt für reichlich Gesprächsstoff

SV Eintracht TV – Union Lohne 0:0

Tore: keine

Ein verschossener Elfmeter, dazu drei Platzverweise für die Gastgeber, drei nicht anerkannte Tore, viele Torraumszenen und jede Menge Emotionen während und nach dem Spiel: Das Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Eintracht TV und Union Lohne bot den rund 250 Zuschauern große Unterhaltung – nur keine Tore. Nach dem 0:0 bleiben die vor allem in der ersten Halbzeit starken Nordhorner zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor, fallen aber auf den zwölften Tabellenplatz zurück. Und die Lohner verpasste den Sprung auf den zweiten Rang, weil sie nach der Pause beste Möglichkeiten ausließen.

In einem von Beginn an temporeichen Bezirksligaspiel waren es zunächst die Gastgeber, die den Takt vorgaben. „Es war heute viel mehr drin“, sagte Trainer Herion Novaku und dachte dabei an die hochkarätigen Chancen seines Teams im ersten Durchgang. Richtig Fahrt nahm das Duell aber erst in der 60. Minute auf, nachdem Lohnes Kamaljit Singh zu Fall kam beim Versuch, Torwart Piotr Grzesiak zu umspielen. Schiedsrichter Timo Berghoff (Meppen) entschied auf Elfmeter – und Grzesiak konnte es nicht fassen. Erst stupste er mit beiden Händen den Referee, dann rüttelte er kurz den am Boden liegenden Union-Stürmer. „Für jede einzelne Aktion muss es Rot geben – unabhängig davon, ob der Elfer-Pfiff richtig war“, sagte Lohnes Trainer und Ex-Eintrachtler Ralf Cordes. Ob ein Kontakt vorlag, konnte am Ende auch Trainerkollege Novaku nicht genau sagen: „So wütend habe ich Piotr noch nie gesehen. Das deutet für mich darauf hin, dass er Singh nicht berührt hat“, meinte er. Wie auch immer, den Strafstoß von Stefan Horn parierte Grezesiak stark. Und auch gegen den nach schönem Zuspiel von Horn frei vor dem Tor stehenden Dennis Tengen (89.) rettete er das Remis ebenso wie beim gefährlichen Lohner Freistoß in der Nachspielzeit, den er gerade noch an die Latte lenkte.

Zu diesem Zeitpunkt stand Nordhorn bereits mit zwei Spielern weniger auf dem Platz: Olavo Alves de Souza hatte seinen Gegner in der Hektik nach dem verschossenen Elfmeter auf Höhe der Mittellinie hart attackiert, Sergen Dönmez hatte sich bei seiner geplanten Auswechslung nach Ansicht des Schiedsrichters zu viel Zeit gelassen – eine zu harte Entscheidung von Berghoff, der auch dem zu viel meckernden Kapitän Steffen Hilberink nach dem Spiel noch die Gelb-Rote Karte zeigte. Die Platzverweise für den Gegner passten Cordes gar nicht: „Eintracht spielt nächste Woche gegen unseren Konkurrenten Spelle. Da habe ich doch gar nichts von, wenn sie da große Personalprobleme haben.“

Concordia Emsbüren – FC Schüttorf 09 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Verst (54., Foulelfmeter)

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben am Sonntag ihre erste Saisonniederlage kassiert. Bei Concordia Emsbüren verloren die Obergrafschafter mit 0:1 (0:0). Die Gastgeber machten in der 54. Minute mit einem Strafstoß, dem ein Foul von Daniel Befort vorausgegangen war, alles klar. „Wir hätten noch bis morgen früh weiterspielen können, wir hätten einfach kein Tor erzielt“, berichtete 09-Trainer Michael Schmidt von einer „blutleeren Vorstellung“ seines Teams.

Die Niederlage sei eigentlich unnötig gewesen, meinte Schmidt. Spielerisch waren die Schüttorfer den Emsländern überlegen. Die hatten sich von Beginn an nur auf die Abwehr konzentriert und lauerten auf Konter. Die erste Halbzeit verschlief der FC 09 weitgehend. Jeder zweite Ball ging verloren. Doch Emsbüren konnte mit diesen Geschenken auch nichts anfangen und so ging es torlos in die Pause. In der zweiten Halbzeit agierten die Schüttorfer druckvoller und erspielten sich eine Vielzahl guter Torchancen. „Wir waren aber nicht zwingend genug“, räumte Schmidt ein.

Einmal traf seine Elf dann aber doch das Tor – und zwar schon gegen Mitte der ersten Halbzeit. Der Schiedsrichter erkannte allerdings auf Abseits – sehr zum Unverständnis von Kawa Acar, der seine Beschwerde mit einer Gelben Karte bezahlen durfte. „Uns fehlte dieses Mal einfach der letzte Kick. Wir waren zu lethargisch. Das müssen wir jetzt aufarbeiten und werden ein wenig an den Schräubchen drehen“, kündigte der Trainer an.