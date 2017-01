Ein Dankeschön für das Engagement

Nordhorn. Wie wichtig für den Fußball das Ehrenamt ist, zeigt schon die Tatsache, dass sie alle zur Ehrung ins Jugendhaus des SV Vorwärts Nordhorn gekommen waren: Die Vertreter von Fußball-Kreis und -Bezirk sowie des niedersächsischen Landesverbandes betonten in ihren Ansprachen, dass ohne das Engagement von Freiwilligen in den Klubs nichts laufen würde. Und weil es nicht nur bei warmen Worten bleiben sollte, wurden zehn Vertreter der Grafschafter Vereine für ihre Mitarbeit ausgezeichnet.

„Die ehrenamtlichen Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf im Verein“, brachte es der Vorwärts-Vorsitzende Gerhard Snieders auf einen Nenner. Er selbst hatte den DFB-Ehrenamtspreis 2001 erhalten und freute sich, dass am Nordhorner Immenweg nun zehn Vereinsvertreter geehrt wurden, die ebenfalls in ihrem Klub unentgeltlich anpacken und als Trainer, Betreuer, Organisator oder Platzwart mithelfen.

„Hinter jedem Spiel und jedem Turnier stehen Menschen, die sagen: ‚Ich bin für andere da‘“, verdeutlichte Harald Koning, stellvertretender Vorsitzender des Fußball-Bezirks Weser-Ems. Um dieses Engagement zu würdigen, rief der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Jahr 1997 den Ehrenamtspreis ins Leben. Seit einigen Jahren gibt es darüber hinaus den „Fußballhelden“, eine Auszeichnung für junge ehrenamtliche Helfer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren.

Als „Fußballheld“ erhielt Fabian Bökers (rechts) vom SV Wietmarschen nicht nur einen Blumenstrauß.

Und weil es beim Sport immer auch um den Wettstreit geht, bestimmte der Fußball-Kreis zwei Gewinner: Hartmut Butke von Vorwärts Nordhorn erhielt für seine langjährige Mitarbeit genauso eine besondere Auszeichnung wie Fabian Bökers vom SV Wietmarschen, der Kreissieger der „Fußballhelden“.

Butke arbeitet seit mittlerweile 33 Jahren als Betreuer und Trainer der Nachwuchsteams der Nordhorner. Nicht die sportlichen Erfolge, sondern die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen, wurde mit dem Ehrenamtspreis gewürdigt – so wie im Rahmen der USA-Reise der Vorwärts-U15. Der 48-Jährige verließ Vorwärts nur in der Saison 2002/03, um beim FC Schüttorf 09 als Co-Trainer zu arbeiten. Allerdings war es kein richtiger Abschied: „Ich war weiterhin als dritter Mann bei Vorwärts bei einer Jugendmannschaft tätig, um den Kontakt nicht zu verlieren“, erklärte er.

Für 33 Jahre im Dienste des SV Vorwärts Nordhorn wurde Hartmut Butke geehrt.

Die Frage, warum er bislang viel Zeit in seine freiwillige Tätigkeit investiert hat und das auch in Zukunft tun wird, konnte Butke leicht beantworten: „Weil ich dem Fußball verbunden bin“, sagte er. Diese Verbundenheit belohnte der DFB nun mit einer Wochenendreise nach Barsinghausen, wo die 43 Kreissieger Niedersachsens zusammenkommen.

Noch weiter hinaus in die Fußball-Welt wird es Fabian Bökers, den Kreissieger der „Fußballhelden“, verschlagen. Er nimmt an einer DFB-Reise nach Barcelona teil, bei der neben einem Besuch des Fußballstadions „Camp Nou“ auch Seminare und Workshops für Jugendtrainer geplant sind. In Wietmarschen ist der 26-Jährige derzeit nicht nur als Trainer der B-Jugend im Einsatz, sondern auch als Mitglied des Jugendvorstandes und als Spieler der dritten Mannschaft aktiv.

Die Fülle der übernommenen Aufgaben nötigte auch Silvia Fries, der stellvertretenden Bürgermeisterin Nordhorns, viel Respekt ab und sie wünschte Butke, Bökers und den anderen acht Geehrten „weiterhin viel Kraft und Lust bei ihren wichtigen Aufgaben“.