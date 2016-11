Einbruchsserie in Haren aufgeklärt

Haren.gn Die Polizei in Meppen hat mehrere Einbrüche in Haren aufgeklärt, die von einem 15-jährigen Jugendlichen und zwei 18-jährigen Heranwachsenden verübt wurden. In der Nacht zum vergangenen Sonntag beobachteten zwei Zeugen in Haren beim Hallenbad drei verdächtige Personen, die im Begriff waren, in das Bad einzubrechen. Die sofort alarmierte Polizei konnte einen Täter festnehmen, der bereits durch die Zeugen vor Ort festgehalten wurde. Es handelte sich dabei um einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Haren. Dieser hatte sogar noch Diebesgut aus dem Hallenbad bei sich. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Ermittler der Polizei in Meppen auch die beiden anderen Täter dingfest machen.

Mehrere Einbrüche gehen auf das Konto des Einbrechertrios

Dabei handelte es sich um einen 15-Jährigen und um eine 18-jährige Frau aus Haren. Bei den anschließenden Durchsuchungen wurden bei dem 15-Jährigen Gegenstände gefunden, die weiteren Straftaten in Haren zuzuordnen waren. „Im Ergebnis gehen ein Einbruch in das Hallenbad, in der Schützenhalle, zwei Einbrüche in die Bücherei sowie zwei in das Pfarrhaus, ein Einbruch in die Ansgar-Schule in Haren und vier Autoaufbrüche auf das Konto des Einbrechertrios, die sie allesamt in den vergangenen drei Wochen begangen haben“, teilte die Polizei am Wochenende mit.

Alle drei wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen beziehungsweise in die Obhut der Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise im Zusammenhang mit den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter Telefon 05931 9490 zu melden.