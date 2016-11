Eine Heimat für 15 „kleine Strolche“

Nordhorn. Groß und lichtdurchflutet sind die neuen Räume, kleinkindgerecht und schön gestaltet ihre Einrichtung – eine wohnliche „Heimat“ für 15 „kleine Strolche“. Mit der Außenstelle sei „ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Einrichtungsleiterin Heidrun Ahrends bei der Eröffnungsfeier. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage hatte die Tagesstätte „Föhrenstrolche“ seit Beginn des Jahres zusätzlich auch Krippenplätze angeboten – zunächst in einer Nachmittagsgruppe im Haupthaus an der Föhrenstraße. Erst vor drei Monaten habe man dann mit den Planungen für die Außenstelle begonnen. Die sei dank hervorragender Kooperation aller Beteiligten in Rekordzeit fertiggestellt worden.

„Der Bedarf ist riesig und es ist nicht immer einfach, kurzfristig gute Lösungen zu finden“, sagte Bürgermeister Thomas Berling. Mit der reformierten KITA-Trägergesellschaft sei ein guter und bewährter Partner gefunden worden, um den Bedarf in Stadtflur zu decken. Berling dankte auch der städtischen Wohnungsgesellschaft Gewo, die die Räume für die neue Krippe zur Verfügung stellt.

Karte

Das Gebäude an der Eichenstraße ist ein Wohngebäude, in dessen Erdgeschoss ursprünglich ein Seniorentreff geschaffen worden war. Der hatte vor längerer Zeit seine Arbeit eingestellt. Nach einer vorübergehenden gewerblichen Nutzung hatten die Räume zuletzt leergestanden. Jetzt wurden sie von der Gewo nach den Wünschen der Kindertagesstätte umgestaltet.

Mit dem großen Gruppenraum sowie Bällebad, Turnhalle, Bewegungs- und Bauraum sowie der Spielfläche im Außenbereich bietet die neue Krippe alle Möglichkeiten für die individuelle Förderung jedes Kindes. Das Mitarbeiterteam besteht aus erfahrenen Erzieherinnen im Gruppendienst sowie Zusatzkräften im freiwilligen sozialen Jahr.

Mit der neuen Außenstelle bietet die Kindertagesstätte „Föhrenstrolche“ nun in sechs Gruppen Platz für insgesamt 130 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren. Träger der Einrichtung ist die KITA GmbH, eine gemeinnützige Trägergesellschaft des Gildehauser Eylarduswerks und des reformierten Synodalverbandes Grafschaft Bentheim für die reformierten Kindertagesstätten im Kreisgebiet.