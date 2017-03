Eine neue Ader für Emlichheims Öl

Emlichheim. Wintershall hat eine ganz einfache Rechnung aufgemacht. Wenn die Firma – wie geplant – noch 40 Jahre im Norden von Emlichheim Erdöl fördert, dann ist es günstiger, den Rohstoff über eine Leitung zur Aufbereitung nach Osterwald zu transportieren, als dafür die Dienste der Bentheimer Eisenbahn in Anspruch zu nehmen. Damit war das Ende der Erdölzüge, die seit mehr als 70 Jahren mehrmals in der Woche zwischen Emlichheim und Osterwald pendeln, beschlossen.

Diese Entscheidung teilte Wintershall Ende Januar auf dem Neujahrsempfang mit. In dieser Woche hat das Unternehmen, das zu 100 Prozent dem BASF-Konzern gehört, nähere Details zum Leitungsprojekt vorgestellt. Bei Wintershall rechnet man damit, dass sich der auf gut 15 Millionen Euro veranschlagte Bau der neuen Pipeline in etwa zehn bis zwölf Jahren gerechnet hat.

Karte

Bislang war es so, dass das in den Emlichheimer Weusten geförderte Erdöl über eine drei Kilometer lange Leitung von der Kopfstation an der Grenze bei Schoonebeek in den Ortskern von Emlichheim gepumpt wurde. Auf einem Industriegleis neben der Emsland-Stärke wurde der Rohstoff dann in die Kesselwagen der Bentheimer Eisenbahn geladen. Im Laufe der Jahrzehnte kamen mehr als zehn Millionen Tonnen Erdöl zusammen. Über das Industriegleis an der Emslandstraße ging es dann in den Bahnhof von Emlichheim und von dort aus in Richtung Neuenhaus. In Esche bogen die Züge ab auf ein Stichgleis zum Erdölbahnhof Osterwald.

Dort wird das Wintershall-Erdöl übrigens auch künftig zusammen mit dem in Georgsdorf und Osterwald geförderten Erdöl der Firmen Exxon Mobil und Engie (früher Gaz de France) aufbereitet und über eine Leitung zur Raffinerie nach Holthausen bei Lingen gepumpt.

Der letzte Erdölzug soll nach Vorstellungen von Wintershall 2019 fahren. Dann soll die neue Leitung, die die Kopfstation in Emlichheim-Weusten direkt mit der Aufbereitung in Osterwald verbindet, fertig sein. Das Erdöl wird künftig also nicht mehr den Umweg durch Emlichheim nehmen.

Entschädigung für Grundstücksbesitzer

Die Leitung ist noch nicht genehmigt. Dafür ist das Landesamt für Bergbau zuständig. Wintershall hofft, im November 2018 mit dem Bau beginnen zu können. Die Leitung, die in etwa 1,20 Meter Tiefe verlaufen soll, kreuzt auf einer Länge von 16,5 Kilometern die Grundstücke von rund 150 Eigentümern. Sie dürfen mit einer einmaligen Entschädigung von Wintershall rechnen. Diese orientiert sich an den Standardsätzen, die 2014 mit dem Landvolk vereinbart wurden. Konkrete Zahlen nannte Wintershall bei zwei Informationsveranstaltung Anfang der Woche in Emlichheim und Osterwald nicht. Insgesamt nutzten gut 100 Bürger die Möglichkeit, sich dort über das Projekt zu informieren.

Für den Bau der Leitung wird ein etwa 25 bis 30 Meter breiter Arbeitsstreifen benötigt, auf dem die Maschinen baggern und der Bodenaushub lagern kann. Wenn die Leitung verlegt und vergraben ist, wird darüber ein vier Meter breiter Schutzstreifen ausgewiesen. Darauf kann zwar Landwirtschaft betrieben werden. Der Bau eines Gebäudes wäre jedoch nicht möglich. Die Pipeline, die ab Ringe eine bereits vorhandene Leitungstrasse nutzen soll, kreuzt in Ringe die Kanalstraße (K19) und den Coevorden-Piccardie-Kanal sowie in Hoogstede den Bathorner Diek (K15) und den Fluss Lee. Die Pipeline wird unter diese Straßen und Wasserwege in mehreren Metern Tiefe „durchgeschossen“.

Die Leitung selbst besteht aus einem isolierten Edelstahlrohr mit einem Innendurchmesser von etwa zehn Zentimetern (vier Zoll). Es wird mit einem Glasfaserkabel versehen, das bei einem möglichen Leck sofort einen Alarm meldet. Dieser Aspekt sei neben der zu erwartenden Kostenersparnis besonders wichtig, erklärt Wintershall-Projektleiter René Wagner: „Die Leitung ist die sicherste Transportmethode.“