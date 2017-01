Einfache Körperverletzung statt Überfall

Nordhorn.gn Wie bereits gemeldet, sollten drei unbekannte Täter am Abend des 2. Januar gegen 22.10 Uhr im Nordhorner Stadtteil Blanke einen 35-jährigen lettischen Staatsbürger überfallen und zusammengeschlagen haben. Ein Zeuge war auf den Verletzten aufmerksam geworden und hatte auf Bitten des Opfers die Rettungskräfte informiert. Der 35-Jährige war daraufhin mit dem Rettungswagen in das Nordhorner Klinikum gebracht und stationär aufgenommen worden.

Im Rahmen der Ermittlungen hat die Polizei nunmehr festgestellt, dass das Opfer nach gemeinsamen Alkoholkonsum mit einem Freund in Streit geraten war. „Dabei haben beide an der Ecke Gildehauser Weg/Daimlerstraße im Rahmen der Auseinandersetzung das Gleichgewicht verloren und sind an einer Hauswand gestürzt“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verletzung stellte sich im Nachhinein als stark blutende Schürfwunde an der Stirn heraus. Ein Überfall wurde vom Opfer angeblich nicht behauptet. Nach seinen Angaben sei eine ausreichende Kommunikation mit den Rettungs- und Einsatzkräften vor Ort ohne das zu Bruch gegangene Hörgerät nicht möglich gewesen.