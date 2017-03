Einsatz von Timmer bei der EM „ungewiss“

Kienbaumgn . Mit 18 Spielerinnen, darunter auch die zuletzt verletzte Emlichheimerin Pia Timmer, hat U 18-Bundestrainer Jens Tietböhl im Bundesleistungszentrum Kienbaum die Vorbereitung auf die Volleyball-Europameisterschaft Anfang April im niederländischen Arnheim begonnen. Den finalen 12-er Kader will er kurz vor dem Turnier bekannt geben – nach einem Trainingslager in Nordhorn. „Das erste Training war qualitativ richtig gut, alle haben sich unheimlich gefreut, sich wiederzusehen. Man spürte bei den Mädchen die Vorfreude auf diese EM“, sagte Tietböhl.

Am Freitag wird die Nationalmannschaft nach Nordhorn reisen. Die DVV-Talente treffen in der Grafschaft insgesamt drei Mal auf den polnischen Nachwuchs. In der Emlichheimer Vechtetalhalle wird am Sonntag, 26. März, um 16 Uhr ein offizielles Länderspiel ausgetragen, zudem sind zwei Trainingsspiele in Nordhorn (25. und 27. März) angesetzt.

Zum Lehrgangsstart in Kienbaum plagen Jens Tietböhl Sorgen um zwei Spielerinnen: Emma Cyris vom VC Bitterfeld-Wolfen, die für den Stützpunkt VC Olympia Berlin in der 3. Liga spielt, und die Zweitliga-Leistungsträgerin Pia Timmer (Union Emlichheim) fehlten verletzungsbedingt. „Sie sind im Moment nicht einsatzfähig, der Einsatz zur EM ist völlig ungewiss“, sagt der Bundestrainer Anfang der Woche. Zumindest Timmer hat aber am Mittwoch schon wieder trainieren können.

Beide waren bei der erfolgreichen EM-Qualifikation die Stammkräfte des deutschen Teams auf der Annahme-Außen-Position. „Da der Ausfall droht, müssen wir schnell an eventuellen Alternativen für diese Schlüsselposition arbeiten“, betont Tietböhl. Erfreulich dagegen: Die Berlinerin Romy Jatzko ist nach über einem Jahr Pause erstmals wieder im Kader.

In Kienbaum stabilisiert das deutsche U 18-Nationalteam in diesen Tagen die Basistechniken, zudem „wollen wir im gemeinsamen Taktiktraining mit den U 20-Mädels des VC Olympia Berlin unsere Spielfähigkeit verbessern“, betont der Bundestrainer. Die Reise am Freitag nach Nordhorn treten dann noch 14 Spielerinnen an, den EM-Kader will Tietböhl am kommenden Dienstag, 28. März, nominieren.

Bei der Europameisterschaft im nur gut 100 Kilometer entfernten Arnheim trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde auf die Türkei (1. April, 14 Uhr), Italien (2. April, 19 Uhr), Gastgeber Niederlande (4. April, 19 Uhr), Russland (5. April, 16.30 Uhr) und Bulgarien (6. April, 14 Uhr). Die zwei bestplatzierten Teams beider Vorrundengruppen ziehen in das Halbfinale ein, die Gruppendritten und -vierten spielen um die Plätze fünf bis acht. Dies ist wichtig, weil sich die besten sechs Mannschaften der EM für die WM-Endrunde vom 18. bis 27. August in Argentinien qualifizieren. Die „Top Sieben“ Europas dürfen am „European Youth Olympic Festival“ Ende Juli in Györ in Ungarn teilnehmen.