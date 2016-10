Eintracht verliert nach 1:0-Führung in Dörpen 1:4

fhDörpen. Eintracht Nordhorn kann sich nicht aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga befreien. Der Fußball-Bezirksligist verlor am Donnerstag mit 1:4 (1:2) beim Tabellennachbarn Blau-Weiß Dörpen, der sich damit ins gesicherte Mittelfeld orientiert. „Jetzt stehen wir da, wo wir raus wollten“, sagte Trainer Deniz Baysoy enttäuscht, der als Hauptübel ausmachte: „Wir kassieren zu einfache Gegentore.“

Dabei hatte es für die Gäste gut begonnen. Kevin Kamp hatte nach nur sieben Minuten von der guten Vorarbeit Tobias Stockmanns profitiert und die Eintracht mit 1:0 in Führung gebracht. „Ein super Spielzug“, schwärmte Baysoy, der aufgrund eines personellen Engpasses ebenso wie sein Trainerkollege Herion Novaku zur Startelf gehörte, „bis zur 20. Minute habe ich noch gedacht: Das wird heute unser Spiel.“

Doch die Emsländer schafften noch vor der Pause die Wende. Michael Cordes traf zum 1:1-Ausgleich (21.) Und Christoph Andrees verwandelte einen Foulelfmeter zur 2:1-Pausenführung (36.); zuvor hatte Baysoy Finn Meyering im Strafraum gefoult. Kurz vor und nach dem Wechsel bot sich den Nordhornern zweimal die Chance zum Ausgleich. Doch Kopfbälle von Sergen Dönmez (41.) und Novaku (53.) verfehlten knapp das Ziel. Stattdessen stellten die Dörpener durch den herausragenden Cordes die Weichen endgültig auf Sieg: Er sorgte mit seinen Toren Nummer zwei und drei (56., 65.) in dieser Partie für die Entscheidung. Letztlich hätte der Erfolg der Gastgeber noch höher ausfallen können. Doch Andrees hatte Pech mit einem Lattentreffer (74.) und bei einem Konter in der Schlussphase fehlte es an der letzten Konsequenz (88.).