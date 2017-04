Einzelhandel: Lohne mit zwei Versorgungsbereichen

Wietmarschen/Lohne. In den Kommunen der Grafschaft werden derzeit Konzepte für die Entwicklung des Einzelhandels erarbeitet. Für die Erstellung der Rahmenbedingungen hat der Landkreis das Münsteraner Büro BBE beauftragt. Mit Leben erfüllt werden sie von Politik und Verwaltung der Kommunen.

Während der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses des Gemeinderates hat Diplom-Kaufmann Hans-Joachim Schrader vom Büro BBE die Grundlagen für ein Einzelhandelskonzept für die Gemeinde mit den beiden großen Ortsteilen erläutert. Dabei geht es in der Praxis insbesondere um die mögliche Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsgeschäften mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratetern.

Im Bereich der großen Einzelhandelsgeschäfte, die Nahrungsmittel anbieten, hat die Gemeinde Wietmarschen eine Kaufkraftbindung von 98,2 Prozent vorzuweisen. Nimmt man die kleineren Geschäfte noch hinzu, wird nach Überzeugung von Hans-Joachim Schrader ein Wert über 100 Prozent erreicht. Bei einem derart hohen Versorgungsgrad wird deutlich, dass Politik und Verwaltung jede Neuansiedlung im Nahrungsmittelbereich genau abwägen müssen.

Abgewogen haben Politik und Verwaltung bereits die Einteilung der sogenannten zentralen Versorgungsbereiche, in denen sich überhaupt nur großflächiger Einzelhandel mit Verkaufsflächen über 800 Quadratmetern ansiedeln darf. Wegen der historisch gewachsenen besonderen Situation im Ortsteil Lohne sollen hier zwei zentrale Versorgungsbreiche ausgewiesen werden. Zum einen ist dies der Ortskern entlang der Hauptstraße und zum anderen der Bereich Baierort, wo sich in den vergangenen Jahren Einzelhandel angesiedelt hat. In früheren hatte der Baierort noch eine zentralere Bedeutung. Im Ortsteil Wietmarschen soll der Ortskern als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen werden. Die Politiker im Fachausschuss haben sich für diese Einteilung ausgesprochen. Eine endgültige Entscheidung muss der Rat der Gemeinde fällen.

Eine derartige Entscheidung steht den einzelnen Kommunen zu und nicht etwa dem Landkreis, der das Einzelhandelskonzept für die Grafschaft koordiniert. Wenngleich er sich noch die Details für die Gemeinde anschauen muss, sagte Planer Bernd Oncken von Landkreis in einer ersten Stellungnahme während der Ausschusssitzung in Wietmarschen: „Wir begrüßen, wenn die Gemeinde die Gebiete abgrenzt, das ist nicht die Regel in der Grafschaft.“

Jörg Peters, Leiter des Bauamtes im Rathaus der Gemeinde Wietmarschen, betont, dass die Ansiedlung von Geschäften in den zentralen Versorgungsgebieten der Orte Lohne und Wietmarschen ein komplexes Thema mit vielen Regelungen ist. Das Beispiel des großflächigen Lebensmitteleinzelhandels sei daraus nur eines, dass besonders anschaulich ist. So hätten in der Regel Textildiscounter eine Verkaufsfläche von deutlich unter 800 Quadratmetern. Daher sei deren Ansiedlung nicht auf die zetralen Versorgungsbereiche beschränkt.