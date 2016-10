Emsbüren: Polizisten schnappen Dieb in der Kirche

gnEmsbüren. Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Emsbüren: Zeugen haben beobachtet wie ein 29-jähriger Pole sämtliche Auslagen eines Eine-Welt-Ladens nahe der St. Andreas Kirche einsteckte, ohne zu zahlen. Obwohl die Zeugen den Mann stellten und ansprachen, rückte er das Diebesgut nicht wieder heraus. Daraufhin riefen die Zeugen die Polizei.

Der 29-Jährige flüchtete in die Kirche. Dort wurde zu diesem Zeitpunkt Messe gehalten. Der 29-Jährige tauchte ein Taschentuch in Weihwasser, setzte sich in die erste Reihe und versuchte die Preise von den gestohlenen Waren abzuwischen. Die Polizisten sprachen den Mann an und forderten ihn auf, mit nach draußen zu kommen. Er weigerte sich und reagierte nach Angaben der Polizei „aggressiv“.

Um den Gottesdienst nicht weiter zu stören, entschieden die Polizisten, das Ende der Messe abzuwarten. Die Polizisten stellten sich in den rückwärtigen Kirchenbereich und ließen den Dieb nicht mehr aus den Augen. Nach erteiltem Segen begleiteten die Polizisten ihn aus der Kirche und konfrontierten ihn mit den Diebstählen. Der Mann gab an, die Sachen gestohlen zu haben, weil er unmittelbar zuvor mehrere tausend Euro an die Kirche überwiesen hätte. Das Diebesgut wurde wieder der Kirche zurückgegeben.