Emsland: Drei Tote bei Unfall mit Rettungswagen

Langen.gn Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Donnerstag im emsländischen Langen kamen drei Personen in einem Rettungswagen ums Leben. „Ein 21-jähriger Rettungssanitäter fuhr gegen 1.45 Uhr den Rettungswagen in Richtung Thuine. Im Fahrzeug befanden sich ein weiterer 33-jähriger Rettungssanitäter und ein 59-jähriger Patient“, beschrieb ein Polizeisprecher am Morgen. „Ausgangs einer Rechtskurve kam der Rettungswagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.“

Die beiden Rettungssanitäter und auch der Patient, der angeschnallt auf der Liege lag, kamen ums Leben. Beide Rettungsassistenten kamen nach GN-Informationen aus Nordrhein Westfalen.

Karte

Die Ehefrau des verstorbenen Patienten war einige Zeit, nachdem ihr Mann abgeholt worden war, in Richtung Krankenhaus gefahren und hatte den bereits verunfallten Rettungswagen entdeckt und die Rettungskräfte verständigt.

Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Langen und Notfallseelsorger zur Betreuung der Angehörigen und der Rettungskräfte waren im Einsatz.