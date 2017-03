Emsland-Stärke verklagt frühere Geschäftsführer

Emlichheim. Die Emsland-Stärke in Emlichheim hatte Ende 2014 ihre Geschäftsführer Hubert Eilting und Michael Schonert fristlos vor die Tür gesetzt. Die Rede war zunächst von Unregelmäßigkeiten und einem nicht mehr zu kittenden Vertrauensbruch. Die Entscheidung hatte damals sowohl die 600 Mitarbeiter als auch die 800 Landwirte, die die Emsland-Stärke als Erzeugergemeinschaft tragen, völlig überrascht. Danach herrschte lange Zeit Schweigen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück leitete Ermittlungen ein und auch die Emsland-Stärke selbst begann, den Fall aufzuarbeiten.

Die strafrechtlichen Ermittlungen seien auch nach mehr als zwei Jahren noch nicht abgeschlossen, berichtete Staatsanwalt Christian Bagung am Mittwoch auf GN-Anfrage. Er rechnet damit, dass sich die Untersuchungen noch über mehrere Monate hinziehen werden. Es bestehe gegen die beiden früheren Geschäftsführer der Verdacht der Untreue und der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr. Nähere Details könne er derzeit nicht mitteilen.

Karte

Emsland-Stärke will Schadenersatz in Millionenhöhe

Unabhängig von einem möglichen Strafverfahren hat die Emsland-Stärke in der vergangenen Woche beim Landgericht Osnabrück Zivilklage gegen Hubert Eilting und Michael Schonert eingereicht. Der Konzern fordert von ihnen Schadenersatz in zweistelliger Millionenhöhe. „Die Emsland-Stärke verlangt mit der Klage einen Teil derjenigen Schäden erstattet, die ihr und zahlreichen ihrer Beteiligungsgesellschaften aus der Geschäftsführungstätigkeit der zum Jahresende 2014 abberufenen ehemaligen Geschäftsführer Hubert Eilting und Michael Schonert entstanden sind“, erklärte die Emsland-Stärke am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Weitergehende Schadenersatzansprüche würden noch geprüft.

Die Klage sei auf der Grundlage „umfassender interner wie externer Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen sind,“ von der Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle aus Hamburg erhoben worden. Eine Sprecherin des Landgerichts bestätigte den Eingang. Sollte es zu einem Zivilverfahren wegen möglichen Schadenersatzes kommen, werde dies voraussichtlich nicht vor Mai beginnen, hieß es auf GN-Anfrage.

Bereits zu 450.000 Euro verurteilt

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat es vor dem Landgericht Osnabrück bereits ein erstes Zivilverfahren gegen die beiden ehemaligen Geschäftsführer gegeben. Darin ging es um Zusagen von Hubert Eilting und Michael Schonert gegenüber dem vormaligen Finanzleiter der Unternehmensgruppe im Zusammenhang mit dessen Altersteilzeitregelung. Das Landgericht verurteilte die beiden Angeklagten zu Schadensersatz in Höhe von 450.000 Euro. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. „Eilting und Schonert haben Berufung eingelegt“, berichtete die Emsland-Stärke. Staatsanwalt Christian Bagung erklärte, dass auch diese Vorwürfe gegen die beiden ehemaligen Geschäftsführer Teil der staatsanwaltlichen Ermittlungen seien.