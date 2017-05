Emsland wirbt: „Zu Hause bei den Machern“

Meppen. In einer Pressekonferenz im Meppener Kreishaus wiesen die Verantwortlichen auf die emsländischen Erfolgsattribute hin: Der Landkreis sei erfolgreich und vielfältig, seine Natur intakt, die Wirtschaft stark, und die Lebensqualität hoch.

Laut Landrat Reinhard Winter habe sich der Landstrich an der Ems hervorragend entwickelt und sei in vielerlei Hinsicht sehr attraktiv. Gleichwohl sei diese Erfolgsgeschichte mit ihren tollen Lebens- und Berufsmöglichkeiten über die Kreisgrenzen hinaus kaum bekannt.

Genau hier setzt die Kampagne an. Udo Mäsker vom Landkreis Emsland sagte: „Wir wollen unser Profil, unseren Markenkern mit dieser Standortoffensive schärfen.“ Im Emsland mit seinen 320.000 Einwohnern lebten viele Bürger, die die Ärmel hochkrempeln“. „Wir sind Macher“, so Mäsker. Leider hätten sich diese Stärken andernorts noch nicht herumgesprochen. Das Emsland sei in seiner Außendarstellung einfach zu bescheiden. Es müsse sich selbstbewusster verkaufen.

Zielgruppe der Kampagne sind laut Mäsker Menschen im Alter von 30 bis 50 Jahren im Ruhrgebiet. Maria Borgmann, Vorsitzende des Wirtschaftsverbandes, ergänzte, das Emsland sei „gerade für junge Familien hochattraktiv“. Landrat Reinhard Winter führte außer den guten Freizeitmöglichkeiten auch die günstigen Kita-Plätze und das bezahlbare Wohnbauland an. So lebten 81 Prozent der Emsländer in den eigenen vier Wänden. Auch ein Aufstieg des SV Meppen in die Dritte Liga könne das Emsland wieder bundesweit bekannter machen.

Starten soll die Kampagne mit einem interessanten und aktuellen Online-Auftritt unter www.emsland.info. Im Fokus stehen die Menschen im Ruhrgebiet. Dort gebe es eine hohe Arbeitslosigkeit, bei hohen Lebenshaltungskosten. Auf der Website sollen sie zukünftig alle wichtigen Informationen über Land und Leute erhalten. Von Jobs- bis Immobilienangeboten. Facebook soll als Social Media-Instrument genutzt werden. Marianne Kruse vom Amt für Wirtschaftsförderung hofft, dass „möglichst viele emsländische Betriebe“ die Website nutzen und sich vernetzen.

Umgesetzt wird die Kampagne nach einem Agenturwettbewerb von der Medienhaus Emsland GmbH und David UK Unternehmenskommunikation. Landrat Winter sagte , dass der Kreistag bislang 50.000 Euro in einem ersten Schritt dafür bewilligt habe. Der Wirtschaftsverband beteiligt sich bislang finanziell noch nicht.

Dabei sei sogar mittelfristig geplant, die Online-Kommunikation auf Zeitungsannoncen sowie Plakatwerbungen auszuweiten.