Erkrankungswelle erreicht einen Höhepunkt

Nordhorn. Mehr als 40.000 Krankheitsfälle, davon 14.000 in einer Woche. Das sind die alarmierenden Zahlen, die das Robert Koch-Institut zurzeit in offiziellen Stellungnahmen verbreitet. Es beruft sich auf repräsentative Angaben aus Arztpraxen und Abstriche, mit denen das Grippe-Virus im Fall einer Erkrankung zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Besonders stark soll Bayern betroffen sein.

Aber auch in der Grafschaft Bentheim häufen sich zurzeit die Fälle. Das bestätigt der Kreisstellensprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und Vorsitzende des Ärztevereins, Dr. Markus Kirschner aus Nordhorn. Allerdings trifft er auch eine feine Unterscheidung: In der hausärztlichen Praxis sei es kein Standard, dass Abstriche auf Viren genommen werden. Insofern liege der absolute Beweis auch nur dann vor, wenn ein solcher Test positiv ausfalle. Dennoch habe er in den letzten Tagen mehrfach Abstriche vorgenommen, da einige Patienten sehr stark erkrankt seien.

Karte

Wartezimmer sind voll

Der Hinweis auf eine „echte Virusgrippe“ (Influenza) lässt sich ansonsten nur aus den Begleiterscheinungen ableiten: Sie tritt ohne lange Vorzeichen, – nahezu plötzlich – auf, ist von einem schweren Krankheitsgefühl begleitet, häufig haben die Patienten Muskelschmerzen, trockenen Husten, Schüttelfrost und hohes Fieber. Aber auch ein „grippaler Infekt“ kann richtig krank machen und von Fieber begleitet sein.

Ob nun die Virusgrippe oder ein viraler Infekt: Zur Zeit scheint die Erkrankungswelle einen Höhepunkt erreicht zu haben. Bereits seit Anfang Januar und vor allem besonders zu Wochenbeginn sind die Wartezimmer voll, bestätigt Markus Kirschner. Noch drastischer formuliert das die Deutsche Ärztezeitung: „Volle Wartezimmer, arbeiten am Kapazitätsmaximum: Die offiziellen Influenza-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind hoch und das spüren auch Arztpraxen in ganz Deutschland beim Patientenaufkommen“, heißt es da in der Ausgabe vom vergangenen Montag. Nach einem Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) verzeichnete allein das Frankfurter Gesundheitsamt mit 120 Influenza-Meldungen in der Woche „so viele wie noch nie“. In den Kliniken würden die Betten knapp.

Fürs Impfen ist es nun zu spät

Auffallend häufig sind es aber auch hartnäckige und langwierige Atemwegsinfekte, die die Menschen beeinträchtigen und die Ärzte beschäftigen. – „In der vergangenen Woche bin ich mehrfach von Patienten gefragt worden, ob sie sich noch impfen lassen können,“ – berichtet Markus Kirschner. Ob das noch Sinn mache, dürfe bezweifelt werden. Die Grippeimpfung hält er jedoch für wichtig. Er appelliere an seine Patienten, sich dann impfen zu lassen, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht. Das ist meist im September oder Oktober. Dann bestehe auch kein Risiko, sich mit Influenzaviren zu infizieren, bevor die Impfung ihre Wirkung entfaltet. „Das Warten bringt keinen Vorteil“, ist Kirschner überzeugt. Gleichzeitig müsse man aber auch akzeptieren, dass man sich trotz Impfung einen Virusinfekt einfangen kann.

Neben der Grippe macht auch eine bakterielle Infektion zurzeit von sich reden: der Keuchhusten. Das Robert Koch-Institut berichtet auch hier über einen neuen Höchststand. Besonders Niedersachsen soll betroffen sein. In seiner Praxis oder bei Kollegen hat Markus Kirschner darauf noch keine Hinweise bekommen. Wenn, dann seien vor allem ältere Menschen betroffen, denn die Kinder seien weitgehend geimpft. Keuchhusten ist eine schwere Erkrankung, die durch Bakterien ausgelöst wird. Die Impfung wird laut Kirschner seit etwa 25 Jahren bei Kindern vorgenommen. Meist gibt es sie als Vierfach-Impfung mit Wirkstoffen gegen Diphtherie, Kinderlähmung und Tetanus zusammen. Er empfehle die Impfung auch Erwachsenen.