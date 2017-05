Ermittlungen zur in Kabul ermordeten Deutschen nun beim Geheimdienst

Kabul.dpa Die afghanischen Behörden haben nach offiziellen Angaben die Ermittlungen im Fall der in Kabul ermordeten deutschen Entwicklungshelferin an den Geheimdienst NDS übergeben. Die Frau, die für eine schwedische Organisation gearbeitet hatte, war am Wochenende von Eindringlingen in ihr Gästehaus getötet worden. Auch ein afghanischer Wächter starb. Eine finnische Frau wurde entführt. Spuren seien noch immer rar, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich weder eine terroristische Organisation zu dem Überfall bekannt, noch gebe es bisher eine Lösegeldforderung für die entführte Finnin.