Erste Bahnübergänge „SPNV-fertig“

Nordhorn/Neuenhaus. „Wir starten überall dort mit ersten Baumaßnahmen, wo es schon möglich ist“, sagt BE-Vorstand Joachim Berends. Nur so sei der enge Zeitplan bis zur geplanten Wiederaufnahme des Personenzugverkehrs am 9. Dezember 2018 einzuhalten. So wurden in den vergangenen Wochen bereits erste Bahnübergänge zwischen Frenswegen und Neuenhaus auf die künftigen Anforderungen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) vorbereitet: Dank eines Flurbereinigungsverfahrens, das schon seit 2010 läuft, wurden von den ehemals sieben Bahnübergängen auf diesem Streckenabschnitt inzwischen vier aufgehoben. Die drei verbliebenen Übergänge werden nun bis Ende Januar 2017 mit neuen Anlagen technisch „SPNV-fertig“ gesichert.

Diese neuen Sicherungsanlagen mögen für den Laien genauso aussehen wie die bisherigen, aber hinter ihnen steckt moderne Technik. Denn die Nahverkehrstriebwagen des SPNV werden ab Ende 2018 mit Tempo 80 auf dem BE-Gleis unterwegs sein, während die Güterzüge zurzeit nur maximal 50 Stundenkilometer erreichen. Deshalb wird einerseits das gesamte Gleis mit einem Zugbeeinflussungssystem – einer automatischen Sicherungsanlage – ausgestattet. Andererseits müssen die Bahnübergänge auf höhere Fahrgeschwindigkeiten ausgelegt werden, zum Beispiel durch neue, weiter entfernt angeordnete Schalt- und Steuerungssensoren.

Alle Signal- und Fahrdaten sollen bei Aufnahme des SPNV von der Zentralwarte in Nordhorn aus gelesen werden können. Die dafür erforderlichen Datenkabel wird ein Kabelkanal aufnehmen, der bis Ende 2018 entlang der gesamten 28 Kilometer langen BE-Strecke verlegt wird.

Als erste Übergänge mit der neuen Technik wurden jetzt auf dem Gebiet der Stadt Neuenhaus der beschrankte Bahnübergang der Bundesstraße 403 sowie der direkt danebenliegende kleine Übergang Tannenweg fertiggestellt. Der Übergang B403 erhielt komplett neue Lichtsignalanlagen und Halbschrankensysteme, vor allem aber die dazugehörigen neuen Steuerungssysteme, die auf die künftigen Anforderungen des Personenverkehrs ausgelegt sind. Das heißt: Schon 700 Meter vor und hinter dem Bahnübergang sind am Gleis die Sensoren für die automatisch gesteuerten Signalanlagen verlegt worden.

„Wir sind froh, dass wir dank vieler Vorleistungen mit einbezogen werden können in das Projekt Schienenpersonenverkehr“, stellte der Neuenhauser Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp gestern bei der Inbetriebnahme der Übergänge fest. Die Wiederaufnahme des Personenzugverkehrs – anfangs nur bis Nordhorn angedacht, dann aber dank guter Voraussetzungen gleich bis Neuenhaus geplant – sei ein Vorhaben von enormer Bedeutung auch für Neuenhaus und die Niedergrafschaft. Als das Flurbereinigungsverfahren anlief, habe man das noch nicht vorhersehen können. Heute hoffe man, dass nach diesem „ersten Schritt“ möglichst bald als zweite Phase die Weiterführung des SPNV bis nach Emlichheim und Coevorden folge.

„Dann wird das Ganze richtig attraktiv“, meint auch Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling. Landrat Friedrich Kethorn ist überzeugt, dass das Grafschafter SPNV-Projekt vor allem deshalb so gut anläuft, weil Landkreis und kreisangehörige Gemeinden über alle Parteigrenzen hinweg „an einem Strang ziehen“. Die Inbetriebnahme der ersten modernisierten Bahnübergänge sei ein weiterer Schritt, um dem Ziel näherzukommen.

Die Modernisierung des Bundesstraßenübergangs hat rund 250.000 Euro gekostet, die Sicherung des kleineren Übergangs Tannenweg (ohne Schrankenanlage) etwa 150.000 Euro. Hier kündigen an den Andreaskreuzen Blinklichtanlagen sowie akustische Warnanlagen das Herannahen eines Zuges an. Das nervtötende Pfeifsignal der BE-Loks vor jedem Bahnübergang ist damit zwischen Frenswegen und Neuenhaus bereits Vergangenheit.

Finanziert wird die Modernisierung von Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz: Das Land Niedersachsen, die BE und die jeweilige Gemeinde teilen sich die Kosten zu je einem Drittel. Allerdings erhalten Gemeinden und BE auf ihren Drittelanteil dann Zuschüsse von 60 bis 75 Prozent.

Bis Ende 2018 müssen die gleichen technischen Sicherungen auf allen Bahnübergängen zwischen Bad Bentheim und Nordhorn eingebaut werden. Auch auf diesen Abschnitten werden einige Bahnübergänge aufgehoben, die übrigen ab Mitte 2017 modernisiert. Generell gilt dabei: Schrankenanlagen werden nur solche Bahnübergänge erhalten, die täglich von mindestens 2500 Autos passiert werden. Die kleineren Übergänge erhalten die Blink- und Warnanlagen wie der am Tannenweg.

„Ohne diese technische Sicherung läuft für uns im SPNV gar nichts“, erklärte BE-Vorstand Joachim Berends vor Ort. Die Sicherung sei Voraussetzung für den geplanten Zugverkehr mit Tempo 80. „Diese Geschwindigkeit brauchen wir, um einen attraktiven Schienennahverkehr anbieten zu können.“