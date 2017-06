Eule imitiert Alarmanlage - Polizei rückt gleich mehrfach an

Riedlingen.dpa Mit nächtlichem Geschrei im Stil einer Alarmanlage hat eine Eule in Riedlingen in Baden-Württemberg gleich mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Eine Anruferin hatte den vermeintlichen Alarm in der Nacht gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife rückte an, fand aber keine Einbrecher, sondern nur die Eule, die im Baum vor sich hin schrie. Den Angaben zufolge war das Tier bereits polizeibekannt: In den Nächten zuvor hatte es schon ähnliche Einsätze verursacht.