FC 09 nimmt drei Punkte ins Visier

Schüttorfhis . Das nächste Ausrufezeichen im Abstiegskampf wollen am Sonntag die Volleyballer des FC Schüttorf 09 setzen. Mit dem USC Braunschweig empfangen sie um 16 Uhr einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib. „Für uns ist das das nächste Endspiel“, betont 09-Trainer Stefan Jäger, der mit seinem Team an die Vorstellung vor zwei Wochen in Schöneiche anknüpfen möchte. Da rückten die Schüttorfer eng zusammen und feierten trotz einiger personeller Ausfälle einen 3:1-Erfolg.

Auch die Spielpause am vergangenen Wochenende hat dem Team gutgetan. „Es sind zum ersten Mal seit langem wieder alle Spieler an Bord“, berichtet der 09-Coach. Kräftemäßig gibt es im Kader allerdings noch einige Unterschiede. So ist Patrick Berges nach vierwöchiger Verletzungspause erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Auch Bartlomeij Podgorski und Swen Kahofer konnten zuletzt nicht voll trainieren. Jäger bringt das aber nicht aus dem Konzept. „Das Spiel in Schöneiche hat gezeigt, dass es in unserer Situation vor allem auf Kampfgeist und Einsatz ankommt“, betont er. Denn über die spielerische Qualität, um einen Gegner wie Braunschweig in Schach zu halten, verfügen die 09-Akteure zweifellos. Mit Mats Stromberg, der in Schöneiche eine starke Leistung zeigte, wird erneut ein Libero-Talent aus der dritten Mannschaft zum Kader gehören.

Im Hinspiel setzten sich die Schüttorfer nach wechselhaftem Spielverlauf im Tiebreak mit 15:12 durch. Das Heimspiel der vergangenen Saison ging zwar auch an den FC 09, allerdings mussten die Gastgeber ebenfalls in den Tiebreak. Für die morgige Partie hat Jäger ein klares Ziel ausgegeben. „Wir wollen alle drei Punkte. Jetzt kommen drei Partien, in denen wir Punkte holen müssen“, sagt Jäger auch mit Blick auf die folgenden Aufgaben in Delbrück und zu Hause gegen Aligse.

Die Braunschweiger sind so etwas wie die Tiebreak-Könige der Liga. In dieser Saison gingen neun Partien des Teams von Trainer Thorsten Galognek in den Entscheidungssatz. Mit Joscha Horstjan steht im Aufgebot der Braunschweiger auch ein Spieler, dessen Wurzeln in der Region liegen. Beim FC 09 hat Horstjan, dessen Vater Marco lange in der Schüttorfer Volleyball-Abteilung aktiv war, aber nie gespielt. Von Leschede aus ging es für den Mittelblocker über Tecklenburg nach Braunschweig.