FC 09 will Tabellennachbarn auf Distanz halten

Schüttorf.his In der 2. Bundesliga treffen die Volleyballer des FC Schüttorf 09 Samstag auf einen direkten Tabellennachbarn. Um 20 Uhr ist das Team von Trainer Stefan Jäger bei TuB Bocholt zu Gast. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur zwei Zähler. Die Schüttorfer führen als Tabellenneunter mit 19 Punkten die untere Hälfte der Tabelle an, die Bocholter sind dem 09-Team aber dicht auf den Fersen.

Insgesamt zeigt sich die Nord-Staffel der 2. Liga bislang als Zwei-Klassen-Gesellschaft. Denn der Abstand der Schüttorfer auf die Sportfreunde Aligse auf Rang acht beträgt bereits sechs Punkte. Jäger will mit seinem Team in den kommenden Wochen alles daran setzen, diesen Rückstand zu verkleinern: „Auf uns warten wichtige Spiele, in denen wir punkten wollen.“ Der Anfang soll bereits heute in Bocholt gemacht werden. Beide Mannschaften kennen sich durch Liga-Duelle und Aufeinandertreffen in Vorbereitungsspielen sehr gut. In der jüngeren Vergangenheit verließen in den Punktspielen immer die Obergrafschafter als Sieger das Feld. In der letzten Saison holte der FC 09 mit zwei 3:1-Erfolgen die optimale Punktausbeute. Und auch in der Hinrunde gab es in der Vechtehalle einen 3:0-Sieg.

Die Bocholter rechnen sich für das Heimspiel aber trotz der Niederlagen-Serie gegen den FC 09 etwas Zählbares aus. „Wir haben zuletzt zwei starke Gegner geschlagen“, sagt TuB-Trainer Sven Böhme. Nach der Weihnachtspause ließ sein Team mit zwei Tiebreaksiegen gegen den SV Lindow-Gransee und bei der DJK Delbrück aufhorchen. Denn beide Gegner gehören als Nummer drei und vier der Tabelle in diesem Jahr zu den Top-Teams der Liga.