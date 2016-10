FC Schüttorf 09 freut sich auf Heimauftakt

hisSchüttorf. Mit viel Vorfreude sehen die Volleyballer des FC Schüttorf 09 ihrer Heimpremiere in der neuen Zweitliga-Saison entgegen. „Wir freuen, dass wir nach der langen Pause endlich wieder vor unserem Publikum spielen können und hoffen natürlich, dass in der Vechtehalle gut was los sein wird“, sagt Trainer Stefan Jäger vor dem heutigen Gastspiel des SV Lindow-Gransee (20 Uhr). In der vergangenen Saison war die Partie gegen die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern ebefalls das erste Heimspiel zum Saisonstart. Vor gut einem Jahr kam das groß gewachsene Team aus Lindow-Gransee als amtierender Meister in die Vechtehalle – und musste direkt eine 2:3-Niederlage gegen ein stark aufspielendes 09-Team einstecken. 25:17 und 25:17 hieß es in den ersten beiden Sätzen für die Schüttorfer. Anschließend gaben sie zwar die Sätze drei und vier ab, entschieden die Partie aber im Tiebreak mit 15:11 für sich. Im weiteren Saisonverlauf überflügelten die Lindower aber den FC 09 und kamen als Fünfter drei Plätze vor dem Jäger-Team ins Ziel.

Für den 09-Coach ist die heutige Begegnung eine echte Standortbestimmung. „Danach wissen wir, wie weit wir schon sind“, sagt Jäger angesichts mehrerer Veränderungen im Schüttorfer Kader im Vergleich zur vergangenen Saison. Ein wichtiger Faktor wird dabei sein, wie die Gastgeber die Ausfälle von Bartlomeij Podgorski und Yannick van Dijk auf der Diagonalposition wegstecken. „Das müssen wir kompensieren“, betont Jäger, der nicht damit rechnet, dass die beiden Angreifer in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen können. Podgorski laboriert an einem mehrfachen Bänderriss, van Dijk fehlt wegen einer Entzündung im Handgelenk.

Kapitän Philipp Lammering und Neuzugang Thijs Nijeboer sind Optionen für die Position im Diagonalangriff. Außerdem wird Thorsten Schoen aus privaten Gründen nicht mit von der Partie sein. Gerade im Angriff und im Block müssen sich die Schüttorfer allerdings auf einiges gefasst machen. Denn die Gäste aus Lindow sind ein Team mit Volleyball-Gardemaß. Zum Saisonauftakt musste die Mannschaft von Trainer Victor Eras allerdings kleine Brötchen backen. Beim ersten Heimspiel gegen den Titelkandidaten VC Bitterfeld-Wolfen verlor das SV-Team eine umkämpfte Partie letztlich deutlich mit 0:3 (23:25, 23:25, 20:25). „Da war Lindow aber nicht komplett. Es haben noch zwei wichtige Spieler gefehlt“, ordnet Jäger die Niederlage im ersten Saisonspiel ein.

Die Schüttorfer starteten vor zwei mit einem 3:2-Erfolg beim USC Braunschweig in die Saison und mussten am vergangenen Wochenende das strapaziöse Pokalturnier in Ibbenbüren bestreiten. Luft nach oben haben die Schüttorfer dabei vor allem von der Aufschlaglinie. „Da müssen wir uns steigern. Deshalb haben wir dieses Spielelement in dieser Woche intensiv trainiert“, berichtet Jäger. Die Schüttorfer müssen gegen Lindow mit druckvollen Aufschlägen verhindern, dass die Gäste ihr schnelles Spiel durch die Mitte aufbauen können. Dabei soll mit Martin Pomerenke ein Spieler möglichst gemieden werden. „Sie haben einen starken Libero. Unser Ziel muss es sein, dass er wieder kalt aus der Halle geht“, so Jäger.

Im Umfeld des Spiels gibt es einige Neuerungen. So gibt es ein Ergebnistippspiel. Für die musikalische Unterstützung des Teams werden mit Johann Schumacher und Wassim Toueiti zwei Akteure als DJ sorgen, die schon als Spieler zur ersten Mannschaft des FC 09 gezählt haben. Schumacher hat seit mehreren Jahren mit Verletzungen zu kämpfen und hat sich deshalb dafür entschieden, in dieser Saison eine regenerative Auszeit zu nehmen und sportlich kürzerzutreten.