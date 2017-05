FDP sagt definitiv Nein zu „Ampel“-Koalition in Schleswig-Holstein

Kiel.dpa Eine „Ampel“-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird es in Schleswig-Holstein nicht geben. Die Bereitschaft der Freien Demokraten, in Gespräche über eine „Ampel“-Koalition einzutreten, sei erschöpft - definitiv, sagte FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Niederlage der SPD in NRW und der Absage der Sozialdemokraten an eine große Koalition im neuen Landtag zeichnet sich in Düsseldorf Schwarz-Gelb ab. Die CDU und die überraschend starke FDP vereinbarten ein erstes Sondierungsgespräch.