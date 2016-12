FPÖ setzt nach verlorener Präsidentenwahl auf 2017

Wien.dpa Die Rechtspopulisten in Österreich wollen sich von der Niederlage bei der Präsidentenwahl nicht entmutigen lassen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache schrieb auf Facebook: „2017 wird das Jahr der Freiheitlichen! Unsere Zeit kommt!“. Im nächsten Jahr gibt es eine Landtagswahl und eventuell eine vorgezogene Nationalratswahl. FPÖ-Kandidat Norbert Hofer hatte die Wahl am Sonntag überraschend deutlich verloren. Neuer Präsident in Österreich wird der Grünen-nahe Alexander Van der Bellen. Er bekam laut Hochrechnung 53,3 Prozent der Stimmen.