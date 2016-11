Fahrer stürzt mit 3,5 Promille aus Lastwagen

Schüttorf.gn Ungewöhnlicher Unglücksfall am Sonntagnachmittag in Schüttorf: Polizei und Rettungskräfte rückten um 14.10 Uhr zum Nordring aus, weil dort auf einem Parkplatz ein schwerverletzter Lkw-Fahrer neben dem Fahrzeug gefunden worden war. Nach ersten Erkenntnissen, über die die Polizei am Montag informierte, dürfte der 46-jährige Mann aus der Fahrertür gefallen sein.

Aufgrund der schweren Kopfverletzungen, die er dabei erlitt, wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Mann wurde mit einem Schädelhirntraum ins Krankenhaus nach Lingen geflogen und dort auf die Intensivstation gelegt.

Karte

Bei dem Verletzten wurde ein Alkoholgehalt von 3,50 Promille festgestellt. „Es ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht davon auszugehen, dass er seinen Lkw unmittelbar vorher gefahren hat“, heißt es vonseiten der Polizei. „Ebenso kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.“