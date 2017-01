Falsche Facebook-Posts: Ermittlungen dauern an

Schüttorf. Im Falle des vermutlich gehackten Facebook-Zugangs eines 44-jährigen Schüttorfers dauern die Ermittlungen an. Das bestätigte am Donnerstag Polizeisprecher Dennis Dickebohm auf GN-Nachfrage. „Es gibt noch keinen neuen Sachstand. Derzeit wird noch ermittelt, von woher die verschickten Nachrichten genau gekommen sind.“ Das Thema sei sehr komplex, sagte Dickebohm. „Wenn man mit Firmen zusammenarbeitet, die ihre Server nicht in Deutschland haben, dann ist das nicht immer ganz einfach. Von daher können die Ermittlungen noch eine Weile dauern“, sagte Dickebohm weiter.

Auf der Facebook-Seite eines 44-jährigen Mannes aus Schüttorf waren Mitte Dezember unter dem Namen des Mannes und mit seinem Bild Kommentare gepostet worden, die die Opfer der jüngsten Anschläge in der Türkei zutiefst beleidigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stammen die Informationen auf der Facebook-Seite des 44-Jährigen offensichtlich nicht von dem Mann selbst, sondern wurden vermutlich von fremden Personen dort eingestellt, die den Zugang gehackt haben. Der Betroffene hatte daraufhin Polizeischutz erhalten.