Feinschliff am „Stonerock 2017“

Bad Bentheim. Das Konzept steht, also muss man jedes Jahr „nur“ eben ein paar Bands aussuchen und kurz vor dem Festival das Gelände herrichten – nein, das trifft auf das „Stonerock“ in Bad Bentheim nicht zu. Seit Anfang des Jahres machen sich einige Mitglieder von „Alternation“ schon Gedanken, wie sie das Festival auf dem Gelände am Bentheimer Badepark aufziehen wollen. „Da werden auch grundsätzliche Fragen besprochen. Zum Beispiel, ob der Name noch passend ist“, führte Johann Bardenhorst im Gespräch mit den GN aus. Er ist einer von wenigen Erwachsenen, die sich bei „Alternation“ engagieren – ansonsten haben Jugendliche bei der Konzertinitiative das Sagen.

Es ist das „Rock“ in „Stonerock“, was die Organisatoren etwas stört. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf Indie-Musik konzentriert und würden das auch gern im Namen deutlich machen“ sagte Fabian Bitter, der ebenfalls schon länger bei „Alternation“ dabei ist. Aber so einfach würde man sich auch nicht von dem etablierten Namen trennen, schließlich gebe es das „Stonerock“ schon seit zwölf Jahren. In diesem Jahr soll es erstmal den Namenszusatz „Indie querfeldein“ geben. Auch das Logo wurde dezent verändert.

Nun stehe bei Indie-Festivals nicht allein die Musik im Vordergrund, meinte Johann Bardenhorst. „Auch das Gelände und die Atmosphäre machen eine Menge aus“, führte er aus. Deswegen will sich „Alternation“ in diesem Jahr darauf konzentrieren, das Gelände am Badepark gemütlicher zu machen. „Leider fehlt uns der Baumbestand, den wir gut für eine Dachkonstruktion oder Beleuchtung brauchen könnten“, sagte er. Die Feuertonnen und Sitzgelegenheiten, die die Jugendlichen auf dem Gelände aufstellen, kämen immer schon gut bei den Besuchern an. Auch am gastronomischen Angebot soll etwas geschraubt werden. Der Bereich Streetfood sei da interessant. Angepeilt ist von den Organisatoren die magische Zahl von 1000 zahlenden Besuchern. „Wir wollen wachsen, aber langsam“, meinte Bardenhorst.

Bei solchen Überlegungen müssen die Organisatoren aber auch immer die Kosten im Blick haben. Das „Stonerock“ wird stets aus den Einnahmen des Vorjahres finanziert. „Wir versuchen, ein möglichst gutes Festival auf die Beine zu stellen bei möglichst geringem Risiko“, formulierte es Fabian Bitter. „Allein bei den Bands sind die Gagen in den vergangenen Jahren teilweise deutlich gestiegen“, gab er ein Beispiel. Deswegen seien sie auch auf Sponsoren und Helfer angewiesen, die Suche nach Geldgebern gestalte sich in diesem Jahr allerdings etwas schwierig. Rund 40.000 Euro kostet ein „Stonerock“-Festival durchschnittlich.

An dem Gelände am Badepark will „Alternation“ aber auf jeden Fall festhalten. „Wir haben hier schon viel investiert, gerade im Bereich Infrastruktur“, meinte Johann Bardenhorst. So gebe es Strom und andere Leitungen, Pflasterflächen und Wasser- sowie Abwasserleitungen. „Das müssten wir woanders erst wieder schaffen.“ Beschwerden bezüglich der Lautstärke am Festivalabend seien ihnen in den vergangenen Jahren nicht zu Ohren gekommen. „Während das Festival läuft, messen wir die Lautstärke bei jeder neuen Band nicht nur an der Bühne, sondern auch an vier bis fünf Stellen außerhalb“, erklärte Fabian Bitter.