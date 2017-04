Festnahmen bei Großkontrolle an A30 bei Salzbergen

Osnabrück/Leer/Aurich/Wittmund/Norden/Emden/Papenburg/Meppen/Nordhorn/Lingen.gn Einsatzkräfte der regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück kontrollierten ab Mittwochmittag (5. April) bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags (6. April) an der A 30 bei Salzbergen rund 450 Fahrzeuge und 800 Personen. Die internationale Großkontrolle, wie auch weitere zeitgleiche, verdeckte kleinere Kontrollen führten unter anderem Beamte der Bundespolizei Bad Bentheim, der niederländischen Polizei, des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT), Polizisten aus Nordrhein-Westfalen sowie des Hauptzollamtes Osnabrück durch. Bei den Kontrollen standen laut einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Osnabrück sowohl die Eigentumskriminalität als auch andere Kriminalitätsformen entlang der Grenze, wie Betäubungsmittelkriminalität, im Fokus – rund 100 Beamte waren im Einsatz.

Karte

Polizeibeamte nahmen einen Mann fest, der mit einem nationalen Haftbefehl gesucht wurde. Der Grund: Der Mann hatte in der jüngsten Vergangenheit bei Frankfurt (Oder) einen Verstoß gegen das Waffengesetz begangen, aber die Geldstrafe in Höhe von rund 3000 Euro nicht gezahlt. „Da der Mann den Geldbetrag auch jetzt nicht aufbringen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu ist er in die JVA Lingen eingeliefert worden“, teilt die Polizei mit. Eine weitere Person, die per Haftbefehl gesucht worden war, konnten die Einsatzkräfte vorläufig festnehmen. In diesem Fall wurde er von der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Diebstahls und Betrugs zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Auch zwei der Polizei in den Niederlanden und in Niedersachsen wegen Einbruchs bekannten Männer, die mit einem angemieteten Sprinter unterwegs waren, gingen den Beamten ins Netz. Neben einem universellen Schlüsselset zum Öffnen von verschiedensten Türen, fanden die Einsatzkräfte auch noch einen sogenannten „Jammer“, also einen Störsender, welcher zum Lahmlegen der Funkfernbedienungen von Autos genutzt wird, um beispielsweise Fahrzeuge oder Wertgegenstände aus diesen zu stehlen. Da während der Kontrolle keine weiteren Anhaltspunkte für konkrete Straftaten beziehungsweise Haftgründe vorlagen, durften die beiden Männer ihre Fahrt fortsetzen. Allerdings werden im Rahmen von nachträglichen Ermittlungen mögliche Tatzusammenhänge und Tatbeteiligungen analysiert.

Die Polizei stellte außerdem fünf Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Drogen wie Marihuana standen. In zwölf Fällen fand der eingesetzte Drogenspürhund mehrere Gramm Betäubungsmittel und synthetische Drogen wie Amphetamine. Zudem konnte Munition größeren Kalibers für ein Sturmgewehr wie auch ein verbotenes Pfefferspray beschlagnahmt werden. Ein Autofahrer war laut Pressemitteilung bei der Großkontrolle besonders kreativ, um sein Fehlverhalten zu vertuschen: In der Hoffnung, dass die Beamten es nicht bemerkten, tauschte der Mann, der keinen gültigen Führerschein besaß, kurzerhand auf dem Pannenstreifen der A 30 – noch vor der eigentlichen Kontrollstelle – mit seiner Freundin die Plätze. Pech für ihn: „Zwei Polizisten bekamen diesen doch sehr auffälligen Vorgang mit. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis“, heißt es von den Beamten.

In drei weiteren Fällen hatten die Fahrzeugführer ebenfalls keine Fahrerlaubnis. Des Weiteren stellten die Beamten ein Autogespann fest, das so stark überladen war, dass die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt wurde. Zudem gab es weitere Verstöße bei Lastwagen wegen fehlender Ladungssicherung, fehlenden Kontrollgeräten oder technischen Mängeln, die die Einsatzbeamten feststellten und ahndeten. In einigen Fällen untersagten sie die Weiterfahrt und behielten Sicherheitsleistungen von mehr als 2000 Euro ein.

Die Kontrollen standen auch im Kontext der sogenannten „Aachener Erklärung“, die Ende Oktober 2016 durch die Innenminister des Bundes und der Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie der Staaten Belgien und Niederlande unterzeichnet worden war. Hierzu gab es seit Mittwoch bis Donnerstagmorgen unter anderem in den Bundesländern Niedersachsen, Bayern, Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen konzertierte Aktionen, sodass allein bei den überregionalen Fahndungsmaßnahmen 1729 Fahrzeuge und 2306 Personen überprüft wurden. Die Erklärung beinhaltet folgende Vereinbarung: „Acht Maßnahmenpakete zur besseren Bekämpfung der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität und insbesondere des Wohnungseinbruchdiebstahls. Die sechs Innenminister sehen die Notwendigkeit, über bereits bestehende operative Kooperationsformen hinaus, die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls im grenznahen Bereich weiter entschlossen zu verstärken. Für die nachhaltige Bekämpfung der reisenden Tätergruppen bedarf es einer noch besseren Kooperation zwischen den Strafverfolgungsbehörden in den Ziel- und Herkunftsländern der Täter.“.

„Auch zukünftig wird es gemeinsame grenzüberschreitende Fahndungs- und Kontrolltage geben, um die internationale Kriminalität zu bekämpfen“, kündigt die Polizei an.