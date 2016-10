Feuer an Kanu-Camp an Wehrmaate in Nordhorn

Nordhorn. Etwa 30 Feuerwehrkameraden eilten am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Feuer auf dem Kanu-Camp an der Wehrmaate in Nordhorn. Dort waren Gegenstände, die in der Nähe der Außenwand des In- und Outdoorspielplatzes „Crocky“ abgestellt waren, aus bisher ungeklärten Umständen in Brand geraten, berichtete ein Polizeisprecher den GN. Gleich an zwei verschiedenen Stellen war das Feuer entstanden.

Teile des Kanucamps verbrannten. Foto: Iris Kersten

Karte

Die Feuerwehr Nordhorn löschte den Brand unter schwerem Atemschutz. Teile des Kanucamps verbrannten. Das Feuer drohte auch auf das Innere der Kinderspielhalle überzugreifen. Das konnten die Kameraden zwar verhindern, doch durch den dicken Rauch wurde der Indoorspielplatz in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei weiter. Unter anderem haben sich die Trapezbleche der Halle an einigen Stellen durch die Hitze stark verformt. „Bei einer kurzen Nachbesprechung vor Ort waren sich alle einig, dass ein Großbrand in letzter Sekunde verhindert werden konnte“, teilte die Feuerwehr Nordhorn mit.

Einige Trapezbleche der Halle verformten sich durch die Hitze des Feuers stark. Foto: Iris Kersten

Die Kriminalpolizei ermittelt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der In- und Outdoorspielplatz teilt auf seiner Webseite mit, dass der Betrieb derzeit vorerst geschlossen bleibt.