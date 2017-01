Feuerwehr bricht Tür zu verqualmter Wohnung auf

Nordhorn. Zu einem Wohnungsbrand in der Schnepfenstraße in Nordhorn ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausgerückt. Da aus der Wohnung Rauch kam und die Tür verschlossen war, brachen die Feuerwehrleute die Tür auf. Sie fanden einen eingeschalteten Herd mit einem qualmenden Topf darauf vor.

Die Feuerwehrleute brachten den qualmenden Topf nach draußen und lüfteten die Wohnung. Verletzte gab es keine. Die Bewohner der Räume waren nicht anwesend. Anwohner hatten den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz.