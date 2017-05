Feuerwehr löscht kleinen Flächenbrand in Bardel

Karte

Bardel. Die Feuerwehr Gildehaus rückte Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem kleinen Flächenbrand in Bardel in der Nähe des Missionsgymnasiums aus. Dort brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine zehn mal zehn Meter große Fläche in einer Böschung. Die 30 Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Ein Tanklöschfahrzeug aus den Niederlanden konnte wieder abrücken.