Feuerwehr sichert ausgelaufenes Gefahrgut

Nordhorn.Ein Gefahrgutunfall auf dem Gelände der M+F-Spedition im GIP hat am frühen Dienstagabend mehrere Stunden lang die Feuerwehr beschäftigt: Rund 50 Einsatzkräfte mussten, zum Teil unter schwerem Atemschutz und in Chemieschutzanzügen, etwa 200 Liter einer als leicht entzündlich und atemwegreizend geltenden Flüssigkeit auf dem Betriebshof der Spedition an der Euregiostraße 2 mit einem speziellen Mittel abbinden, um den unbekannten, aber vermutlich gefährlichen Stoff in einem Bergefass zu sichern.

Auch musste Vorsorge getroffen werden, dass die Flüssigkeit sich nicht weiter ausbreitete und in das Grundwasser versickerte.

Karte

Da von dem Stoff ein unangenehmer Geruch ausging, der sich sogar im weiteren Umfeld der Unfallstelle auf die Geschmacksnerven legte, waren Messtrupps der Feuerwehr in der Umgebung unterwegs. Sie sollten einen eventuellen Schadstoffgehalt in der Luft aufspüren, um notfalls die Bevölkerung zu warnen. Zu dieser Zeit herrschte ein leichter Wind in Richtung West/Grenze. Das Betriebsgelände war zuvor evakuiert, der Fahrrad- und Fußgängerweg entlang der Euregiostraße von der Polizei gesperrt worden.

Gegen 18 Uhr war die Feuerwehr an der Wietmarscher Straße und an der Feuerwache Richterskamp gerufen worden. Über zehn Fahrzeuge, darunter der gesamte Gefahrgutzug, sowie Polizei und ein Rettungswagen waren bei dem mehrstündigen Einsatz vor Ort. Die Feuerwehr hatte von Anfang an einen dreifachen Brandschutz mit Schaum, Wasser und Pulver aufgebaut. Polizei und Untere Wasserschutzbehörde standen bereit, um die ersten Ermittlungen aufzunehmen.

Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Frank von de Kerkhoff den GN zum Unfallhergang am Abend berichten konnte, sollte das Metallfass mit der unbekannten Flüssigkeit in der Spedition auf einen Lastwagen verladen werden. Dabei habe vermutlich der Gabelstaplerfahrer mit einem Zinken ein Loch in das Fass gebohrt.