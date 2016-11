Feuerwehr übt Ernstfall auf Erdöl-Bohrplatz

Emlichheim.

Seit Mitte September bohrt die Firma Wintershall an der Grenz-Aa zwischen Emlichheim und Schoonebeek wieder nach Erdöl. Wintershall-Betriebsleiter Horst Prei erklärte: „Dies haben wir zum Anlass genommen, die jährliche Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr Emlichheim an der dritten Bohrstelle zu absolvieren. Inzwischen ist hier der mobile Bohrturm demontiert und kommt an der nächsten Bohrung in der Nähe zum Einsatz.“ Horst Prei zeigte sich von der Ausrüstung der Helfer und ihrer Arbeitsweise vor Ort beeindruckt und sagte: „Bei meinem Einsatz in Libyen konnte ich nicht auf so ein Potential an Technik und Manpower zurückgreifen, wie es die Freiwilligen Feuerwehren bieten.“

Karte

500 Meter Schlauch verlegt

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Helmut Tieneken und Betriebsbrandmeister Heinz Thösink hatten das Szenario ausgearbeitet. Zur angenommen Lage erklärte Tieneken: „Bei einem Brand an der Bohranlage war Hektik aufgekommen und ein Mann wurde unter einem Gewicht eingeklemmt. An der Grenz-Aa war zudem ein Tankwagen mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und Öl in den Fluss gelaufen. Die Menschenrettung stand an erster Stelle.“

Nach der Alarmierung rückte die Emlichheimer Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen an. Die Einsatzkräfte rüsteten sich mit Atemschutzgeräten aus, der Bohrbereich wurde von der Betriebsfeuerwehr mit Gasspürgeräten bemessen. Parallel wurden 500 Meter Schlauchleitungen für die Wasserversorgung von der Grenz-Aa zur Bohrstelle verlegt. Als die Ansage „gasfrei“ kam, ließ Einsatzleiter Reinhard Peters seine Kräfte vorgehen. Schnell hatten sie den Brand unter Kontrolle gebracht und den eingeklemmten Arbeiter mit pneumatischen Hebekissen gerettet.

Verantwortliche ziehen positives Fazit

Brandschutzleiter Ludger Lau (Wintershall), Horst Prei, Gemeindebrandmeister Daniel Loehrke und der stellvertretende Kreisbrandmeister Ulli Bölt zeigten sich beeindruckt von der Zusammenarbeit. Sie bestätigten, dass die Einsatzkräfte ihr Equipment schnell und richtig eingesetzt hatten.