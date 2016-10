Feuerwehreinsatz: Keller in Nordhorn brennt

gdNordhorn. Bei einem Kellerbrand am Rüschenweg ist Dienstagnachmittag Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Die Ursache für das Feuer in dem Lagerraum stand ebenfalls noch nicht fest, wie die Polizei den GN sagte.

Die Feuerwehr war um 14.27 Uhr mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften nach Stadtflur ausgerückt und wegen des Qualms mit Atemschutz in den Keller vorgedrungen. Außerdem war ein Rettungstransportwagen an Ort und Stelle. Der Immenweg musste zeitweise gesperrt werden. Menschen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden.