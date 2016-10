Feuerwehren rücken zur Übung in Isterberg aus

fsu Isterberg. Bei dem Einsatz am Donnerstagabend handelt es sich um die jährliche Feuerwehrübung in der Samtgemeinde Schüttorf. In diesem Jahr sind die Kameraden in Isterberg an der Reihe. Das Szenario ist ein großer Gebäudebrand an der Nordbeckstraße. Ausgerückt sind 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Samtgemeinde und des DRK Schüttorf.

Karte

Mehr zur Feuerwehrübung lesen Sie am Sonnabend in den GN und hier im E-Paper.