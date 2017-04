Finanzen: Uelsen steht das Wasser bis zum Hals

Uelsen. „Wenn ein kleiner Zauber diesem Haushalt innewohnt, dann der, dass der Schuldenstand unter 2 Millionen Euro gedrückt werden kann“, sagte Uelsens Bürgermeister Hajo Bosch (CDU) am Montagabend bei der Verabschiedung des Etats für das laufende Jahr. Besonders optimistisch klang das nicht – und auch Hajo Boschs Ratskollegen gaben sich konsterniert, weil sie nicht nur in diesem, sondern voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mehr verwalten als gestalten müssen. Sie zeigten sich allerdings vereint und verabschiedeten das Zahlenwerk einstimmig. Der Schuldenberg soll Ende 2017 etwa 1,9 Millionen Euro betragen. 2012 hatte er noch bei 2,4 Millionen Euro gelegen.

Der Haushalt für 2017, den Kämmerer Jens Heck erläuterte, ist nicht ausgeglichen. Er weist ein Minus von rund 32.000 Euro aus, das jedoch aus den Rücklagen vergangener Jahre abgedeckt werden kann. Dass dieses Defizit nicht deutlich höher ausfällt, hängt vor allem damit zusammen, dass die Gemeinde einige Grundstücke im Wert von 190.000 Euro verkaufen konnte. Für die drei folgenden Jahre erwartet Jens Heck ebenfalls keinen ausgeglichenen Haushalt. Er rief Politik und Verwaltung auf, frühzeitig gegenzusteuern.

Karte

Straßenlaternen erhalten LED-Technik

Für Investitionen hat die Gemeinde dieses Jahr knapp 360.000 Euro eingeplant. Der größte Posten ist der Ausbau eines Teilstücks der Straße Lemker Berg mit 76.000 Euro. Für die Umrüstung von Straßenlaternen auf stromsparende LED-Technik sind 37.500 Euro eingeplant. Für die Entwicklung des geplanten Geschichtsparks „Uelser Quellen“, der den Tourismus in der Gemeinde ankurbeln soll, sind rund 100.000 Euro eingeplant. Hier erwartet die Gemeinde hohe Zuschüsse, sodass sie selbst nur 18.000 Euro beisteuern muss.

CDU-Fraktionschef Wilfried Segger machte darauf aufmerksam, dass Uelsen weder Autobahn- noch Bahnanschluss habe. Die Gemeinde habe es daher bei Unternehmensansiedlungen schwerer als andere Kommunen. Und das spiegele sich bei der Gewerbesteuer als wichtigster Einnahmequelle wider, die in Uelsen auf niedrigem Niveau verharre. Dazu komme, dass Uelsen bereits einen hohen Gewerbesteuersatz verlange, um überhaupt einigermaßen Einnahmen zu erzielen. Wegen dieses Dilemmas forderte Wilfried Segger den Landkreis auf, strukturschwache Regionen deutlich stärker zu fördern: „Es wird allerhöchste Zeit, sonst können wir uns hier nicht mehr über Wasser halten.“

Mehr Entlastung wünschten sich auch Jutta Gommer (SPD) und Friederike Klever (UWG). Jutta Gommer regte an, noch stärker auf den Tourismus zu setzen, um höhere Einnahmen zu erzielen.