Firma nach fünf Jahren „zurück in der Grafschaft“

Nordhorn. Bis in die Nordhorner Textilindustrie der 1980er-Jahre reichen die Wurzeln der Firma Rosink Anlagen- und Apparatebau zurück. Das Unternehmen – nicht zu verwechseln mit der Rosink Maschinenbau GmbH (Teil der Neuenhauser Gruppe) und der Firma Rosink Objekteinrichtungen (Veno-Gruppe) – ist mit knapp 170 Beschäftigten an der Otto-Hahn-Straße im Gewerbegebiet Nordhorn-Süd beheimatet. Das Unternehmen gilt als Spezialist für Planung und Herstellung von Abgaswärmetauschern für Großkesselanlagen und Kraftwerke. Heute ist Rosink weltgrößter Hersteller von geschweißten Rippenrohren und Technologieführer im Bereich Heizflächenreinigung.

Der ursprüngliche Besitzer Jan Lucas Veddeler hatte das Unternehmen 2011 an den Bilfinger-Konzern verkauft. Der sah darin ein wichtiges Standbein seiner neuen Konzernsparte „Power Division“. Doch der Weltkonzern erlitt mit der Power-Sparte Schiffbruch. Die zusammengekaufte Kraftwerkssparte verpasste die Marktveränderungen nach der Energiewende und türmte Millionenverluste auf. Im Sommer 2016 entschied Bilfinger, die Power-Sparte abzuwickeln und rentable Teile zu verkaufen.

Karte

Umfirmierung zum Jahreswechsel

So interessierten sich bald chinesische und französische Konzerne für den Nordhorner Anlagenbauer – und die Nordhorner Werkstätten GmbH. „Das passt gut zusammen, wir sind beide Apparatebauer und hatten schon bisher viele geschäftliche Berührungspunkte und gemeinsame Kunden“, sagt Werkstätten-Hauptgesellschafter Alfred Moggert. Sein Team überzeugte die Bilfinger-Führung von einer „Grafschafter Lösung“. Anfang Dezember war der Deal perfekt. Seit dem Jahreswechsel ist das zur Rosink-Werkstätten GmbH umfirmierte Unternehmen Teil der Werkstätten-Group.

Großkomponenten unter anderem für Kessel- und Kraftwerksanlagen entstehen bei ebenfalls Rosink. Foto: Rosink

Nach Ansicht der neuen Eigentümer ist der Kesselanlagen- und Dampftechnikspezialist eine nahezu ideale Ergänzung für die Geschäftsfelder der Werkstättengruppe. Die ist im Kern ebenfalls ein Produkt des Nordhorner Textilerbes. Inzwischen beschäftigen sich unter ihrem gemeinsamen Dach acht Unternehmen mit verschiedensten Facetten des Kesselanlagen- und Apparatebaus, unter anderem dem Bau von Wärmetauschern, mit Bau und Wartung von Industriekaminen, dem Bau von Hochtemperatur-Verbrennungsanlagen und Dampfsystemen, dem Bau von Krananlagen und Magnethubsystemen, mit Montage- und Servicearbeiten sowie der Entwicklung neuer Verbrennungstechnologien für alternative Bio-Brennstoffe.

Zweite Betriebsstätte wird aufgegeben

„Wir wollten nichts artfremdes dazukaufen, sondern unser eigenes Angebotsportfolio erweitern“, so Alfred Moggert. Gemeinsam mit Rosink-Geschäftsführer Thomas Keppler geht er mit Elan daran, Rosink in die Gruppe „einzubauen“: „Wir werden Rosink am Standort Otto-Hahn-Straße konzentrieren“, so Moggert. Die bisherige zweite Betriebsstätte am Vennweg werde aufgegeben. Das Unternehmen selbst soll von „Konzernballast“ befreit und neu strukturiert werden. Es wird in drei eigenverantwortliche Profit-Centers gegliedert, die Fertigung und Vermarktung der Produktgruppen Rippenrohre, Wärmetauscher und Reinigungssysteme jeweils eigenverantwortlich organisieren.

In Gildehaus werden beim Tochterunternehmen Wilbers-Werkstätten Magnethubsysteme für Krananlagen gebaut. Foto: Rosink

Die Lasertechnik von Rosink will Moggert auf die Notwendigkeiten der Unternehmensgruppe reduzieren und zur Wilbers-Werkstätten GmbH nach Gildehaus verlagern. Das soll eine bessere Maschinenauslastung bringen.

Neues Gemeinschaftsprojekt

Umziehen soll auch die Kaminbausparte Monotal. Ihre bisherige Fertigungshalle an der Twentestraße wird zum Jahresende geräumt. Bis dahin soll direkt neben dem Stammsitz der Werkstätten GmbH an der Alfred-Mozer-Straße eine neue Werkhalle entstehen.

Große Erwartungen setzen Moggert und Keppler in ein Gemeinschaftsprojekt, in dem das Know-how der Firmengruppe gebündelt wird: Entwicklung und Bau von Drehrohr-Heizkesseln zur Energiegewinnung aus getrocknetem Klärschlamm. Sie sollen den Klärschlamm, der bisher teuer entsorgt werden muss, als Brennstoff zur umweltfreundlichen Energiegewinnung nutzen. Eine erste Testanlage läuft erfolgreich in Dänemark. Schon bald soll in der Region eine Referenzanlage entstehen, um die Wirtschaftlichkeit der Technik nachzuweisen.