Firma sieht Windpark „in greifbarer Nähe“

Nordhorn. Buchstäblich im Nebel liegt gegenwärtig die Zukunft des Windparks, für den die Stadt Nordhorn im Norden die baurechtlichen Grundlagen schaffen will. Obwohl die Bundeswehrverwaltung als Träger öffentlicher Belange und Betreiber des Truppenübungsplatzes Nordhorn-Range in das Verfahren der Bauleitplanung von Beginn an eingebunden war, gab es unlängst eine späte wie überraschende Ablehnung (die GN berichteten). Zu Unrecht, meint die „Prowind GmbH“ aus Osnabrück und sieht einen „Windpark Nordhorn“ bereits „in greifbarer Nähe“.

Dazu erklärt die Projektierungsfirma: „Die rechtliche Prüfung ergibt einen deutlichen Lichtblick in Bezug auf die Realisierung des geplanten Windparkprojektes in Bakelde.“ Die einmal erfolgte Zustimmung der Bundeswehr zum Genehmigungsverfahren sei bindend und der spätere Widerruf nicht mehr möglich, argumentiert „Prowind“. Rechtlich spreche somit nichts gegen den Ausbau von Windenergie im Norden Nordhorns. Damit gebe „es allen Grund zur Hoffnung für den Ausbau regenerativer Energien im Stadtgebiet“.

Nach der Ablehnung von Windparks in Nähe des Luft-Boden-Schießplatzes Nordhorn-Range hatte der Windparkprojektierer „Prowind“ des Bad Bentheimer Unternehmers Johannes Busmann Gewissheit gewollt. Das Unternehmen beauftragte einen Anwalt, um die Lage „sorgfältig und unabhängig“ rechtlich prüfen zu lassen. Im nun vorliegenden Ergebnis verweist der Rechtsexperte darauf, dass für drei von „Prowind“ beantragte Windenergieanlagen bereits eine unwiderrufliche Zustimmung der zuständigen Landesluftfahrtbehörde vorliege. Daraus ist für den Juristen „schon vor diesem Hintergrund sichergestellt, dass innerhalb der durch die Stadt Nordhorn geplanten Konzentrationszone tatsächlich Windenergieanlagen realisiert werden können“.

Aufgrund „dieses glücklichen Umstands“, so folgert „Prowind“, könne die Stadt die betroffene „Konzentrationszone 2b“ im Flächennutzungsplan wie geplant umsetzen und der Landkreis die Genehmigung erteilen: „So wird ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Zielerreichung der Klimaschutzziele getan und eine Verschwendung von Steuergeldern und Projektentwicklungskosten für dieses Projekt vermieden. Und vielleicht hat dies ja sogar Signalwirkung für weitere Windenergieanlagen der Nordhorner Projektierer in der Konzentrationszone 2a“, heißt es von der Firma, die die Bemühungen der Kreisstadt für eine Zustimmung zur Flächenausweisung durch „intensive Verhandlungen mit der Bundeswehr über konkrete Anlagentechnik und Standorte parallel unterstützt“ habe: „Die Bundeswehr hat positiv mitgewirkt und Flugtrassen angepasst. Dadurch ist die bindende positive Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren zustande gekommen.“

Obwohl damit alle Ampeln für eine Projektrealisierung eigentlich auf Grün standen, habe die Bundeswehr plötzlich ihre Meinung geändert, um das Vorhaben entgegen ihrer Zusagen nun zu verhindern, kritisiert „Prowind“. Dass sie jetzt „fünf Meilen rund um Nordhorn-Range wieder komplett für beliebige Flüge auf 500 Fuß über Grund freihalten“ wolle, sei aber weder mit der Lärmschutzkommission, der Kommunalpolitik, der Öffentlichkeit oder der Wirtschaft zu machen.

Kommentieren oder abschließend bewerten will und kann man das Rechtsgutachten von „Prowind“ für die „Potenzialfläche 2b“ zurzeit weder in den Fachämtern der Stadt Nordhorn noch der Kreisverwaltung. Welche Bedeutung die luftfahrtrechtliche Beurteilung von einzelnen Potenzialflächen für die davon getrennte Bauleitplanung der Stadt und das Gesamtpaket des Flächennutzungsplanes sowie dessen Bewertung durch den Landkreis als Genehmigungsbehörde habe, lässt sich zurzeit weder für Nordhorns stellvertretende Stadtbaurätin Milena Schauer noch für Kreisrat Dr. Michael Kiehl vom Fachbereich Kreisentwicklung sagen. Wie beide gegenüber den GN erklärten, sind die Argumente der Firma luftfahrtrechtlich zwar nicht vom Tisch zu wischen. Inwieweit das Rechtsgutachten aber wichtig für den Flächennutzungsplan sei, müsse sich erst noch herausstellen.

Denn tatsächliche Klarheit könne erst die abschließende Stellungnahme der Bundeswehr zu allen Potenzialflächen des Flächennutzungsplans bringen, mit der Planungsamtsleiterin Milena Schauer in den nächsten zwei bis drei Wochen rechnet.

Und Michael Kiel ergänzt: „Der Flächennutzungsplan der Stadt muss allen Voraussetzungen entsprechen, wenn er durch den Landkreis rechtlich genehmigungsfähig sein soll.“