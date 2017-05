Flixbus: Wohl keine höheren Ticketpreise

Berlin.dpa Kunden des größten deutschen Fernbus-Anbieters Flixbus müssen in diesem Jahr wohl nicht mit höheren Preisen für Tickets rechnen. Generell seien 2017 keine Steigerungen zu erwarten, sagte Geschäftsführer André Schwämmlein dem „Tagesspiegel“. Es komme aber immer auf die genaue Nachfrage an: Bei stark gebuchten Fahrten würden die letzten Tickets sicher auch einmal teurer werden. Insgesamt könne Flixbus in diesem Jahr weiter stark zulegen, schätzt Schwämmlein. Man werde „Fahrgastzahlen in der Größenordnung von 40 Millionen haben“.