Flüchtlinge besuchen Gedenkstätte Esterwegen

gnNeuenhaus. „Nun wissen wir, dass es auch bei euch eine Diktatur und Krieg und Zerstörung gegeben hat.“ Das war die Aussage der Asylbewerber aus Neuenhaus und Veldhausen nach einem Besuch des Dokumentations- und Informationszentrums Esterwegen. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Günter-Frank-Haus hatte der Asylkreis Neuenhaus den Besuch von Asylbewerbern und Paten in Esterwegen organisiert. Ihr Ziel: „Wir möchten den Flüchtlingen den eigenen geschichtlichen Hintergrund nahe bringen.“

Im Vorfeld der Fahrt hatte es im Asylkreis Bedenken gegeben, ob die Flüchtlinge, die so viel Schweres und Traumatisches erleben mussten, nicht von der Konfrontation mit der NS-Vergangenheit überfordert sein würden. Doch die Anmeldungen überstiegen die Erwartungen. Rund 50 Frauen, Männer und Kinder aus Syrien, Afghanistan und Kurdistan fuhren mit ihren Dolmetschern und zusammen mit rund 20 Paten zur Gedenkstätte.

Karte

Erinnerung an Carl von Ossietzky

Zuvor hatte es zwei Vorbereitungstreffen gegeben. Dabei gab es eine Einführung zu einigen Kerndaten und -fakten der NS-Zeit und zur Geschichte der Verfolgung der Juden am Beispiel von Neuenhaus. Schon hierbei nahmen insgesamt 30 Flüchtlinge und Paten teil.

In Esterwegen wurden die Besucher aus Neuenhaus und Veldhausen von Kurt Buck, Leiter der Gedenkstätte, willkommen geheißen. Nachdem die Kinder mit ihren Betreuern zu einer kleinen Erkundung auf den nahe gelegenen Moorinfoweg losgezogen waren, erläuterte Buck den Erwachsenen anhand einer Reihe dokumentarischer Fotos die Geschichte der Emslandlager und der Gedenkstätte.

Die Anwesenden lauschten fast eineinhalb Stunden Kurt Buck und den Übersetzern und stellten Verständnisfragen, die besprochen und beantwortet wurden. So wurden nach und nach die Funktion und die Bedeutung der Konzentrationslager im Unterdrückungssystem des NS-Regimes deutlich, für das KZ Esterwegen insbesondere am Beispiel des Friedensnobelpreisträgers Carl von Ossietzky, der hier zwei Jahre inhaftiert war und an den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen gestorben ist.

Jährliches Gedenken an Befreiung

Nach einer kleinen Erholungspause wurden die Besucher in zwei Gruppen aufgeteilt und von Kurt Buck und einer Mitarbeiterin auf einen Rundgang über das ehemalige Lagergelände mitgenommen. Der Rundgang bot Gelegenheit, über das zuvor Gehörte zu sprechen und sich mit dem Gedenkstättenkonzept auseinanderzusetzen. Zunächst waren alle verwundert, dass von dem ursprünglichen Lager, dessen Gebäude in den 1950er-Jahren abgetragen worden waren, so wenig zu sehen war. Doch im Gespräch wurde klar: Eine Nachbildung des ehemaligen Lagers wäre der damaligen Wirklichkeit, dem Leiden der Inhaftierten und der Grausamkeit der Bewacher nicht näher gekommen.

Auf der Rückfahrt machte die Gruppe Halt am Friedhof Bockhorst/Esterwegen, wo viele Widerstandskämpfer und Gefangene beigesetzt sind und wo ein Gedenkstein an Carl von Ossietzky erinnert. Die Flüchtlinge beeindruckte, dass hier alljährlich anlässlich der Befreiung 1945 am 8. Mai eine Gedenkveranstaltung stattfindet, damit das Leiden der Menschen niemals vergessen wird.