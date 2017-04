Formel 1: Bottas vor Hamilton und Vettel

Sakhir.dpa Im Kampf um den Sieg beim dritten Saisonrennen der Formel 1 müssen sich Sebastian Vettel und Lewis Hamilton auf Gegenwehr von Mercedes-Neuzugang Valtteri Bottas gefasst machen. Der Finne startet heute zum ersten Mal in seiner Karriere von der Pole Position. Neben dem Silberpfeil-Nachfolger von Nico Rosberg wird Teamkollege Hamilton stehen. Vettel, der die WM-Wertung vor dem punktgleichen Briten anführt, schaffte in der Qualifikation zum Großen Preis von Bahrain in seinem Ferrari Platz drei.