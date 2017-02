Forsa-Umfrage: SPD gewinnt mit Schulz fünf Prozentpunkte

Berlin.dpa Die Sozialdemokraten könnten demnach - wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre - den Rückstand auf CDU/CSU auf drei Punkte verkürzen.

Die Union liegt jetzt nach der Forsa-Umfrage bei 34 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche. In einer Umfrage von Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung, die am Montag veröffentlich wurde, hatte die SPD die Union sogar überholt. Nach Angaben von Forsa bekommt die SPD Zulauf von bisherigen Anhängern aller anderen Parteien - auch von der AfD.