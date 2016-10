Forstdirektor von Brockhausen jetzt im Ruhestand

Bad Bentheim. „Als Schüler war ich noch nicht besonders forstaffin“, sagt der 65-Jährige. Auch wenn er schon mit 19 den Jagdschein gemacht hat. Aber da wollte er eher seinem Vater eine Freude machen, schon der leitete viele Jahre den Forstbetrieb der Fürstenfamilie. Und er wollte wohl auch davon ablenken, dass das mit dem Abitur nicht gleich im ersten Anlauf geklappt hat. Denn am Vormittag hatte er zwar die Prüfung für den Jagdschein bestanden, am Nachmittag aber die Matheprüfung in seinem 500 Kilometer entfernten hessischen Internat versemmelt, das er neun Jahre besucht hat. Heute muss er im Gespräch mit den GN darüber schmunzeln, später war er sogar Elternsprecher des Missionsgymnasiums in Bardel und kann sich an viele interessante Gespräche mit den Lehrern seiner vier Kinder erinnern. Die drei Söhne sind im Journalismus tätig, die Tochter ist wie ihre Mutter Lehrerin geworden. Heinrich von Brockhausen hätte sich als Kind vorstellen können, Tierarzt zu werden oder einen Tierpark zu leiten.

Persönliche Verbindung der Familie von Brockhausen zum Fürstlichen Haus

Stattdessen studierte er Forstwissenschaft, genau wie Fürst Christian zu Bentheim und Steinfurt, der ihn zum 1. Februar 1983 eingestellt hat. Jetzt sorgte der 92-Jährige zusammen mit Erbprinz Carl Ferdinand zu Bentheim und Steinfurt und dem Generalbevollmächtigten Dr. Dirk Niedermeyer für eine würdige Verabschiedung im Schloss in Burgsteinfurt. Dabei wurde auch die enge persönliche Verbindung der Familie von Brockhausen zum Fürstlichen Haus deutlich, die zu Fürst Christian schon seit Kindertagen besteht. Es ist bei der Verabschiedung, was bei Heinrich von Brockhausen nicht ungewöhnlich ist, auch humorvoll zugegangen: „Bis heute war ich abhängig Beschäftigter, ab morgen sind wir nur noch Freunde“, sagte er in seiner burschikos-direkten und treffenden Art zum Erbprinzen.

In den Kreistag gewählt worden

Diese freundliche Mitmenschlichkeit wird Heinrich von Brockhausen im Übrigen auch von den Kreistagspolitikern nachgesagt, denn dort führt der CDU-Politiker seit Jahren souverän den Vorsitz bei den Sitzungen und ist auch jetzt wieder in den Kreistag gewählt worden. „Ich finde es wichtig, sich auch gesellschaftlich zu engagieren“, sagt der 65-Jährige. Das sei für seinen Berufsstand aber eher unüblich. Es sei jedoch hilfreich, zumal wenn man Fachwissen einbringen könnte. Im Hintergrund wirkte das BUND-Mitglied von Brockhausen auch, als es um den Ferienpark in Bad Bentheim ging, denn die Verhandlungen mit den Naturschutzverbänden waren äußerst kompliziert, bis das Projekt endgültig in trockenen Tüchern war. 21 Jahre war der CDU-Mann Mitglied im Bad Bentheimer Stadtrat, bis ihm das politische Engagement zu viel wurde.

„Forstbetrieb seit vielen Jahren naturnah bewirtschaftet“

Das offizielle Lob der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer für die Brockhausen-Ära lautet: Er hat den Forstbetrieb mit großem Einsatz geleitet und gestaltet. Der Forstbetrieb werde seit vielen Jahren naturnah bewirtschaftet, sodass heute über 1000 Hektar als Flora-Fauna-Habitat-Gebiete mit europäischem Natuschutzstatus versehen sind. Heinrich von Brockhausen habe diese Linie weitergeführt. Geprägt wurde seine Dienstzeit von der Aufarbeitung verschiedener „Großkalamitäten durch Sturm, Käferbefall und Trocknis“. „Durch konsequente, an ökologischen Kriterien ausgerichtete Bejagung der Fürstlichen Wäder sollte, wo immer möglich, die natürlich Verjüngung der Bestände gefördert werden“, heißt es im Text der Domänenkammer weiter.

„Meine Denkfabrik“: das Büro von Heinrich von Brockhausen, mit Bild von Vater Jürgen und seinen Jagdtrophäen. Foto: Kuhn

Geschätzt wird der Forstdirektor auch als Fachmann, der für seinen Beruf viel unterwegs war, nachdem er von der Forstabteilung der Bezirksregierung in Oldenburg nach Bad Bentheim gewechselt ist. Sein Schreibtisch stand zwar in Burgsteinfurt, aber 5000 Hektar Privatwald in Niedersachsen, Westfalen und Baden-Württemberg (900 Hektar) erforderten mehr als 50.000 Kilometer jährlich im Auto.

Jedes Jahr verkauft der Forstbetrieb etwa 20.000 Festmeter Holz, wofür das zehnköpfige Team von Förstern und Forstwirten ungefähr 45.000 Bäume fällen lassen muss. „Wir entnehmen nie mehr Bäume, als wir nachpflanzen, eher weniger“, sagt der Diplom-Forstwirt. Und wir müssen in langen Zeiträumen denken, bei Eichen in Kategorien von bis zu 180 Jahren, verdeutlicht von Brockhausen, was genau mit Nachhaltigkeit gemeint ist. Solches Denken vermisst er als Politiker in etlichen anderen Berufsfeldern.

Teure Maschinen erledigen Arbeiten viel schneller

Für sein Fachgebiet kann Heinrich von Brockhausen auch Laien begeistern. Mit Blick aufs Smartphone staunt der 65-Jährige immer noch, was hiermit heute möglich ist: Von der Frage, ob man eigentlich noch auf dem eigenen Waldgebiet ist oder wie weit vom Hochstand ein Hirsch eigentlich entfernt ist, um ihn möglicherweise noch schießen zu können. In seinen jungen Jahren hat er noch erlebt, wie viel Arbeit per Hand erledigt werden musste: vom Ausmessen der Bäume bis hin zu den Einträgen in Kladden. Heute gibt es dafür längst Computerprogramme, teure Maschinen erledigen Arbeiten viel schneller als früher. Seine vielfachen Kenntnisse wird von Brockhausen als Pensionär in Zukunft auch für andere Besitzer von Privatwald nutzen. Es gebe schon Kontakte.

Als Jagdaufseher tätig

Von seinem Haus an der Hetlage in Bad Bentheim aus kann sich Heinrich von Brockhausen auch in Zukunft zu Fuß auf den Weg in den Wald machen, als Jagdaufseher will er mindestens noch das nächste Jahr in seinem Revier tätig sein. Viele Einladungen von Freunden zur Jagd hat er auch schon bekommen, dabei einige sehr honorige, die sein Wirken würdigen sollen. Gleich ein paar Dutzend Freunde darf er bei dieser Gelegenheit nach Süddeutschland mitbringen. Auch das fürstliche Haus hielt sein Versprechen: Quasi als Abschiedsgeschenk hat Heinrich von Brockhausen am Tag nach seiner Verabschiedung seinen „Pensionshirschen“ schießen dürfen.

Lotta und Motte sind immer dabei

Immer mit dabei sind seine Jagdgenossen Lotta und Motte, ein Labrador-Retriever und ein Rauhaarteckel. Auf die Frage nach seinen Hobbys kommt wie aus der Pistole geschossen die Antwort: „Neben der Politik die Jagd und meine Hunde.“ Seine musikalischen Neigungen („Ich war leidenschaftlicher Schlagzeuger, habe aber auch ein bisschen Gitarre, Klavier und Posaune gespielt“) hat er aufgegeben, zwölf Jahre war er Mitglied im Kirchenchor, einige Jahre im Vorstand der lutherischen Kirche in Bad Bentheim.

Die Aufgabe der Leitung des Fürstlichen Forstbetriebes hat zum 1. Oktober Henning Buss übernommen, der im August vom Landesbetrieb Wald und Holz in Nordrhein-Westfalen in die Fürst zu Bentheimsche Domänenkammer gewechselt ist. Er soll Mitte 2017 auch die Aufgaben von Dirk Niedermeyer übernehmen, der sich mit 60 Jahren aus Bad Bentheim verabschiedet in seine ostwestfälische Heimat.